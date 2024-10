Maman Odermatt montre la chambre d'enfant de la star du ski

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Après que Marco Odermatt a quitté la maison de ses parents à Buochs pour s'installer dans une colocation à Beckenried, sa mère Priska a transformé la chambre d'enfant d'«Odi» en une chambre à trophées. Sur près de 20 mètres carrés sont exposés, entre autres, les globes de cristal de la Coupe du monde et les dossards de départ de vainqueurs et de leaders. Photo: Sven Thomann

Priska Odermatt a un problème de luxe. Son célèbre fils Marco ne cesse de perturber l'ordre de la maison avec ses victoires en série! «Ma maman attache une grande importance à l'ordre à la maison. Elle ne se réjouit donc pas toujours lorsque je rentre avec un nouveau trophée», explique le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde en souriant.

Il y a tout juste cinq ans, Odermatt a lancé une colocation à Beckenried avec son ami d'enfance et entraîneur de condition physique Gabriel Gwerder. Dans la maison familiale de Buochs, sa chambre d'enfant a depuis été transformée en chambre des trophées. Sa mère a placé sur près de vingt mètres carrés toutes les coupes, les médailles d'or ainsi que les dossards de départ rouges des leaders.

Remportera-t-il cet hiver un chamois d'or?

«Bien que plusieurs coupes récompensant ses deuxièmes et troisièmes places aient déjà été déplacées à Malters, dans la vitrine de son équipementier Stöckli, j'ai dû récemment informer Marco qu'il n'y avait plus de place dans sa chambre pour de nouveaux prix», explique Priska Odermatt. La femme de 57 ans découvre tout de même un espace sur l'étagère à côté des deux chamois argentés de Kitzbühel: «J'aurais encore de la place ici pour un en or...».

La victoire sur la «Streif» est le plus grand objectif d'Odermatt pour cette nouvelle saison. «Je suis déjà champion du monde, champion olympique et vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais fait mieux que deuxième à Kitzbühel. J'aimerais changer cela cette saison.»

La chasse au chamois d'or de Kitzbühel fait peur à Priska Odermatt.

La maman d'Odermatt sait déjà qu'elle va souffrir le martyre le jour de la descente du Hahnenkamm. «Je me réjouis beaucoup de l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden. Je vis très bien les courses de décembre à Beaver Creek, Val-d'Isère, Val Gardena, Alta Badia et Bormio. Mais en janvier, lors des classiques de descente à Wengen et Kitzbühel, mes nerfs commencent à flancher. Je ne peux presque pas les regarder. Je ne peux qu'espérer que Marco ne prendra pas trop de risques dans sa chasse au chamois d'or.» Pour que son fils reçoive le soutien céleste lors de ses descentes, sa maman s'est rendue la semaine dernière à Einsiedeln et a allumé un cierge au monastère.

En février, sa maman l'a sauvé

En dessous des trophées en argent de Kitzbühel, la secrétaire de formation a placé la coupe que Marco a reçue lors du dernier slalom géant à Palisades Tahoe. La mère du triple sportif suisse de l'année a joué un rôle particulièrement important dans cette victoire. Pourquoi? En février dernier, avant de s'envoler pour les États-Unis, Odermatt s'est aperçu seulement lors du contrôle douanier qu'il avait oublié son passeport à la maison. Lorsqu'il a téléphoné à sa maman, complètement désespéré, il était un peu plus de 8 heures.

Les médailles de cristal de la Coupe du monde et... Photo: Sven Thomann

... les médailles d'or des Jeux olympiques, des championnats du monde et des championnats suisses sont accrochés aux murs. Photo: Sven Thomann

«Comme l'heure de départ était à 9h30 et que je devais encore me rendre de notre maison à Buochs à la colocation à Beckenried, je ne pensais pas arriver à temps à l'aéroport. Mais comme Marco m'a assuré qu'il paierait toutes les amendes, je suis partie à toute allure!» C'est uniquement parce que sa maman, d'habitude si prudente, s'est dépassée ce matin-là sur l'autoroute que son célèbre fils a atterri à temps en Californie.

Faut-il enlever le lit?

«J'ai rarement vu Marco aussi reconnaissant que ce matin-là. Plus tard, il m'a offert un magnifique bouquet de fleurs». Il est de toute façon rare que Marco rentre à la maison les mains vides. «Notre fils est quelqu'un de très généreux.»

Sur l'étagère, on trouve les récompenses des Sports Awards, les coupes du Lauberhorn... Photo: Sven Thomann

Priska Odermatt réfléchit encore une fois à la manière dont elle pourrait faire de la place dans la chambre d'enfant de Marco pour d'autres trophées. «Si j'enlevais le lit, on pourrait placer quelques coupes à cet endroit.» Mais à peine cette idée est-elle formulée que la Nidwaldienne s'en éloigne. «Il arrive encore que Marco dîne chez nous. Ensuite, il aime s'allonger quelques minutes sur son lit. Il doit donc rester où il est jusqu'à nouvel ordre.» Et selon toute vraisemblance, la maman Odermatt, qui aime l'ordre, aura pour encore longtemps son problème de luxe.