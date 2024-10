Le documentaire de la SRF sur Wendy Holdener et son frère Kevin, décédé d'un cancer, est extrêmement chargé en émotions. Le réalisateur Michael Bühler a dû couper de nombreuses scènes émotionnelles, mais la version finale reste un document bouleversant.

Kevin et Wendy Holdener ont été séparés trop tôt. Photo: SRF 1/5

Matthias Dubach

Lorsqu'un auteur de film ayant des dizaines d'années d'expérience déclare qu'il a pleuré comme jamais dans sa vie professionnelle lors du montage du film, il doit s'agir d'un document particulièrement émotionnel.

L'auteur des images est Michael Bühler. Le Thounois est le chef de la société de production «Alien Alliance Films» et est à l'origine du film «Wendy Holdener et son frère Kevin - connectés au-delà de la mort».

Michael Bühler déclare à Blick: «Kevin m'a approché en décembre 2023, nous nous sommes rencontrés en janvier. Malheureusement, les choses sont ensuite allées si vite que nous n'avons pas pu avoir un seul jour de tournage avec lui». Le frère de la star du ski Wendy Holdener succombe à son cancer quelques semaines plus tard, à seulement 34 ans.

De nombreuses scènes n'avaient pas leur place à la télévision

Le documentaire de Michael Bühler est un document bouleversant, un aperçu extrêmement touchant et profond d'une famille qui, avec la découverte en 2011 de la gravité du cancer de Kevin, passe par toutes les émotions. En plus de Kevin lui-même, son épouse Carmen, sa sœur Wendy bien sûr, et ses parents prennent la parole.

Les interviews enregistrées avec la famille n'ont pas laissé Michael Bühler indifférent. «Normalement, on ne coupe pas beaucoup de moments d'émotions pour un documentaire. Mais cette fois-ci, nous avons supprimé beaucoup de choses». Trop personnel, trop triste, trop de larmes.

Mais la version finale est également très émouvante. La séquence de départ, où l'on voit Kevin Holdener à l'hôpital et où l'on entend un message vocal qu'il a envoyé au réalisateur Michael Bühler la veille de sa mort, est à elle seule un véritable moment d'émotion.

Le film était une idée de Kevin Holdener

Le film était une idée de Kevin Holdener lui-même. C'est dans ce contexte qu'il s'est adressé un jour au réalisateur Michael Bühler: il était lui-même un passionné de cinéma et avait accumulé énormément de matériel vidéo au fil des ans. Il a tourné des images impressionnantes, notamment lors de ses nombreux voyages dans le monde entier. Et Michael Bühler était déjà connu dans le milieu du ski, pour avoir mis en scène des films documentaires avec Bernhard Russi.

Mais Kevin Holdener décède un mois seulement après la première rencontre. Que faire alors? «Au début, il était clair pour moi qu'il n'y aurait pas de film», dit Michael Bühler. «Mais ensuite Wendy a dit: faisons-le quand même».

Douze heures de matériel étaient enregistrés sur les disques durs de Michael Bühler après le premier montage brut. Il en résulte au final un portrait de 50 minutes de deux frères et sœurs étroitement liés. La première a eu lieu lundi au cinéma devant 200 amis et membres de la famille.