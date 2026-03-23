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Il a encore une petite chance...
Le pote de Franjo von Allmen manque son objectif... pour deux points!

Deux minuscules points! C'est ce qui manque au skieur Delio Kunz au classement général de la Coupe d'Europe pour retrouver son statut de cadre chez Swiss-Ski. Le Bernois a cependant encore une chance d'y parvenir.
Publié: il y a 27 minutes
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Delio Kunz veut se battre pour revenir.
Photo: Gabriel Perren
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Marcel W. Perren

Freiné par de graves problèmes de santé, Delio Kunz a vu près de deux saisons s’envoler. Au printemps dernier, ce proche du champion olympique et du monde Franjo von Allmen a été écarté du cadre principal de Swiss-Ski, la faute à des résultats jugés insuffisants.

Pas question pour autant de ranger les skis. Le Bernois de l'Oberland a choisi de poursuivre sa carrière à ses propres frais, investissant environ 50'000 francs cet hiver. Un pari risqué, mais qui a bien failli payer.

Deuxième du Super-G de Coupe d’Europe à Oppdal (Norvège), Delio Kunz s’était replacé dans la course à un retour au sein de Swiss-Ski. Un top 15 au classement général lui aurait ouvert les portes du cadre B.

Malgré une solide 11e place lors dusSuper-G de la finale de Coupe d’Europe à Saalbach (Autriche), il échoue finalement à deux petits points de cet objectif.

Le voilà désormais suspendu à une décision des entraîneurs: il espère être repêché en avril lors des sélections de Swiss-Ski et retrouver une place dans les cadres.

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