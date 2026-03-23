Deux minuscules points! C'est ce qui manque au skieur Delio Kunz au classement général de la Coupe d'Europe pour retrouver son statut de cadre chez Swiss-Ski. Le Bernois a cependant encore une chance d'y parvenir.

Marcel W. Perren

Freiné par de graves problèmes de santé, Delio Kunz a vu près de deux saisons s’envoler. Au printemps dernier, ce proche du champion olympique et du monde Franjo von Allmen a été écarté du cadre principal de Swiss-Ski, la faute à des résultats jugés insuffisants.

Pas question pour autant de ranger les skis. Le Bernois de l'Oberland a choisi de poursuivre sa carrière à ses propres frais, investissant environ 50'000 francs cet hiver. Un pari risqué, mais qui a bien failli payer.

Deuxième du Super-G de Coupe d’Europe à Oppdal (Norvège), Delio Kunz s’était replacé dans la course à un retour au sein de Swiss-Ski. Un top 15 au classement général lui aurait ouvert les portes du cadre B.

Malgré une solide 11e place lors dusSuper-G de la finale de Coupe d’Europe à Saalbach (Autriche), il échoue finalement à deux petits points de cet objectif.

Le voilà désormais suspendu à une décision des entraîneurs: il espère être repêché en avril lors des sélections de Swiss-Ski et retrouver une place dans les cadres.