Marco Odermatt est à nouveau le meilleur skieur de l'hiver, battant quelques records au passage. Mais il n'avait jamais gagné le grand globe de cristal en marquant aussi peu de points...

Pourquoi le cinquième grand globe de Marco Odermatt est différent des autres

Pourquoi le cinquième grand globe de Marco Odermatt est différent des autres

Ramona Bieri

Marco Odermatt (28 ans) continue d’écrire l’histoire. Pour la cinquième saison consécutive, le Nidwaldien s’adjuge le grand globe de cristal, récompensant le meilleur skieur de l’hiver. Il rejoint ainsi Marc Girardelli, tandis que seul Marcel Hirscher fait encore mieux avec huit globes.

Mais ce n’est qu’une partie du tableau.

Avec désormais 54 victoires en Coupe du monde, Marco Odermatt rejoint Hermann Maier dans la hiérarchie. Seuls Marcel Hirscher (67 succès) et Ingemar Stenmark (86) ont fait mieux. Et avec un 102e podium, le Suisse atteint un sommet inédit dans l’histoire nationale: jamais un skieur ou une skieuse helvétique n’avait atteint une telle régularité.

Une collection de cristal qui s’étoffe

Avec deux petits globes supplémentaires cet hiver, Marco Odermatt porte son total à 16 trophées de cristal. Il dépasse ainsi Marc Girardelli et Pirmin Zurbriggen (15 chacun). Là encore, seuls Ingemar Stenmark (18) et Marcel Hirscher (20) restent devant.

Des records malgré une fin imparfaite

Éliminé lors du dernier géant, Marco Odermatt laisse échapper le globe de la discipline et doit se contenter de «seulement» trois petits globes — une première depuis 2022/23. Mais même dans ce contexte, il établit une nouvelle référence.

En descente, il s’impose avec 706 points. Depuis l’introduction du système actuel en 1993, seuls quelques noms mythiques ont franchi la barre des 700 points: Stephan Eberharter, Aleksander Aamodt Kilde, Hermann Maier, Lasse Kjus et Luc Alphand. Mais aucun ne l’avait fait en seulement neuf courses — un record absolu pour Odermatt.

Un globe… moins gourmand en points

Paradoxalement, ce cinquième sacre est aussi celui acquis avec le plus faible total de points (1626). Lors de son premier titre, il faisait déjà mieux, et son exercice 2022/23 (2042 points) reste intouchable.

Avec «seulement» neuf victoires cet hiver — son deuxième meilleur total — et 14 podiums, Marco Odermatt signe également sa saison la moins prolifique parmi celles conclues par un globe. Sa moyenne de points (65,04) est elle aussi la plus basse de ses campagnes victorieuses.

Une domination toujours écrasante

Malgré ces chiffres en légère baisse, le suspense n’a jamais vraiment existé. Marco Odermatt termine avec 568 points d’avance sur Lucas Braathen, soit à peine moins que l’an dernier.

Même dans une saison «moins dominante», le Suisse reste intouchable.



