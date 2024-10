Voici les 5 skieuses suisses à suivre cette saison

Lara Gut-Behrami a Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Lara Gut-Behrami

Photo: Sven Thomann

Lara Gut-Behrami le sait: elle est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. La skieuse de 33 ans, qui laisse toujours planer énormément de mystères autour d'elle, a ouvert la porte à une éventuelle participation aux Jeux olympiques de 2026 à Milan/Cortina. Mais toujours est-il que la Tessinoise vit l'une de ses dernières saisons sur le circuit. Autant en profiter, surtout qu'elle est au sommet de son art actuellement – elle qui a remporté le classement général de la Coupe du monde l'année dernière.

Wendy Holdener

Photo: KEYSTONE

Sa fracture de la cheville n'a pas été la pire chose que Wendy Holdener a vécue lors de sa saison 2023-24. En février, la Schwytzoise a perdu son frère, décédé d'un cancer. Encore aujourd'hui, elle a de la peine à se remettre de ses émotions. «Il y a des jours où je ne pleure pas», confie-t-elle. Lors de cette saison qui arrive, la slalomeuse aura donc une motivation supplémentaire pour revenir au meilleur niveau. C'est sans doute ce que son frère Kevin aurait voulu.

Corinne Suter

Photo: freshfocus

Son cri lors de la descente de Cortina fait froid dans le dos. À l'atterrissage d'un saut, Corinne Suter s'est déchiré les ligaments croisés et le ménisque du genou gauche. Le processus de guérison est long et la Schwytzoise ne sait pas quand elle sera de retour en compétition. Mais elle a les Championnats du monde de Saalbach en ligne de mire. Celle qui possède déjà une médaille d'or aux Mondiaux et une aux Jeux olympiques aime les grands événements. Et elle veut à nouveau le prouver.

Michelle Gisin

Photo: Benjamin Soland

Après 1 an et demi de galère et de résultats décevants, Michelle Gisin est de retour. La saison dernière, l'Obwaldienne est remontée sur le podium, et ce à deux reprises. Cette année, la skieuse la plus souriante du circuit voudra regoûter à la victoire – elle qui court après un succès depuis décembre 2020. Peut-être que s'être fiancée avec l'Italien Luca de Aliprandini cet été va même lui donner des ailes. Réponse dans les prochains mois.

Camille Rast

Photo: keystone-sda.ch

Par deux fois, Camille Rast est passée extrêmement proche du podium en janvier 2024. La Valaisanne de 25 ans attend toujours son premier top 3 en Coupe du monde, mais celui-ci pourrait bien arriver cette année. Elle a vécu sa meilleure saison en 2023/24 et semble en confiance. Surtout, elle revient de très loin – entre dépression et blessures qui ont miné sa carrière. Au top de sa forme, Camille Rast va vouloir briller.