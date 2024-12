1/6 Gino Caviezel chute à Bormio. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri et Marcel W. Perren

Départ chaotique pour le Super-G de Bormio (Italie)! Gino Caviezel (32 ans), premier à s'élancer, est victime d'une lourde chute. Après environ 45 secondes de course, le Suisse accroche une porte et perd l'équilibre.

Son ski droit se détache immédiatement, mais l'accident survient juste avant le redoutable saut de San Pietro, à près de 100 km/h. Déséquilibré, Gino Caviezel glisse violemment sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser, allongé en bord de piste, visiblement en douleur. Son cri au moment de l'impact témoigne de la violence de la chute.

Des minutes de soins au bord de la piste

Gino Caviezel fait immédiatement signe aux secours. Il ne faut pas longtemps pour que des moniteurs et des secouristes arrivent auprès de lui. Pendant plusieurs minutes, il reçoit les premiers soins au bord de la piste, tandis que l'hélicoptère est appelé. L'ambiance est lourde à Bormio, tout le monde souffre avec lui. Après un bon quart d'heure, il est évacué par hélicoptère. Et la course peut reprendre.

Le Grison s'ajoute à la liste des victimes de chutes du week-end à Bormio. Vendredi, Cyprien Sarrazin (hémorragie cérébrale), Pietro Zazzi (fracture du tibia et du péroné) et Josua Mettler (rupture des ligaments croisés des deux genoux) ont notamment chuté à l'entraînement. Il ne reste plus qu'à espérer que Gino Caviezel n'ait pas été aussi gravement touché. Mais les images ne laissent malheureusement rien présager de bon non plus.

Premier diagnostic dans la soirée

Selon les informations de Blick, Gino Caviezel a été transporté en Suisse par la Rega, où des examens précis devraient montrer l'étendue de ses blessures. On craint que l'épaule et le genou ne soient touchés. Le soir, Swiss-Ski confirme: «Les premiers examens montrent une luxation de l'épaule, qui a été remise en place, ainsi qu'une blessure complexe au genou, qui fait encore l'objet d'examens complémentaires».

La course reprend après cette longue interruption. Elle se termine avec un vainqueur surprise - et un autre podium suisse.