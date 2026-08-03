Un couple de skieurs rayonne de bonheur! Nastasia Noens et Maxence Muzaton se sont mariés et, en plus, attendent leur deuxième enfant.

Un couple de skieurs crée la surprise en annonçant son mariage

Un couple de skieurs crée la surprise en annonçant son mariage

Ramona Bieri

La famille s'agrandit chez Nastasia Noens (37 ans) et Maxence Muzaton (36 ans). Après avoir accueilli leur premier enfant en octobre dernier, les deux skieurs français ont annoncé une double excellente nouvelle sur les réseaux sociaux.

Le couple s'est d'abord marié le 19 juin dernier. «Une journée qui restera à jamais gravée dans nos cœurs», a écrit l'ancienne spécialiste du slalom en partageant plusieurs photos de la cérémonie.

Les messages de félicitations n'ont pas tardé à affluer. D'anciennes skieuses comme Ana Bucik Jogan, Tessa Worley ou Manuela Mölgg ont salué cette heureuse nouvelle. Mais les jeunes mariés avaient encore une surprise à annoncer.

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«Et comme le bonheur ne vient jamais seul... plus on est de fous, plus on rit!», poursuit Nastasia Noens. La Française révèle ensuite être enceinte de son deuxième enfant. «Bébé numéro 2 est en route», écrit-elle, accompagnant son message d'un cœur. Quelques mois seulement après la naissance de leur premier enfant, la famille s'apprête donc déjà à s'agrandir.

Un podium historique après être devenu père

Nastasia Noens a mis un terme à sa carrière en mars 2023. En 130 départs en Coupe du monde, principalement en slalom, elle est montée à trois reprises sur le podium. Son meilleur résultat reste une deuxième place décrochée à Crans-Montana en 2016, à laquelle s'ajoutent deux troisièmes places.

Son mari, lui, poursuit toujours sa carrière. Trois mois après être devenu père, Maxence Muzaton a signé l'un des plus grands exploits de sa carrière en prenant la troisième place de la descente de Kitzbühel en janvier dernier. Il mettait ainsi fin à une attente de neuf ans depuis son unique précédent podium, une deuxième place lors du combiné de Wengen.

À 36 ans et après 152 départs en Coupe du monde, le Français n'a toujours pas l'intention de raccrocher les skis. Il figure d'ailleurs dans la sélection de l'équipe de France pour la prochaine saison de Coupe du monde.



