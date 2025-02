Comment fêter une médaille d'or aux Mondiaux? A l'heure du triomphe, Marco Odermatt est passé chez les Autrichiens et a dit tout le bien qu'il pensait d'un bon copain. Mais il n'a pas oublié de manger une entrecôte rôtie et d'écouter de la musique nidwaldienne.

1/11 Marco Odermatt a été fêté vendredi soir dans le bar de Swiss-Ski. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Il est exactement 19h30 lorsque l'ambiance au Swiss-Ski-Stübli d'Hinterglemm (Autriche) atteint son point d'ébullition. La raison est claire: le nouveau champion du monde de super-G, Marco Odermatt, fait son entrée dans le local.

Le trio Sankt-Jakob, originaire de Nidwald, reprend à ce moment-là l'hymne de Gabalier «Hulapalu» avec le refrain «Hodi odi ohh di ho». Puis le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, s'empare du micro et rend hommage au meilleur skieur du monde dans une allocution pleine d'humour.

Avant que le célèbre cuisinier de l'Emmental Daniel Lehmann ne serve son menu de fête (carpaccio de viande séchée du Valais, entrecôte de bœuf rôtie avec risotto Fendant et crème brûlée), Marco Odermatt est emmené dans la maison autrichienne voisine. C'est là que le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde rencontre l'homme à qui il a infligé une correction d'une seconde quelques heures plus tôt - le médaillé d'argent Raphael Haaser. «Raphael et moi sommes tous deux nés en 1997, c'est pourquoi nous nous sommes déjà battus en duel lors de courses de jeunes. A l'époque, il était généralement plus rapide que moi», se souvient Marco.

Le médaillé d'or adresse ensuite quelques mots chaleureux au Tyrolien: «J'apprécie beaucoup Raphael en tant qu'homme et en tant qu'adversaire. Et comme il a été régulièrement freiné par des blessures ces dernières années, j'aime particulièrement le voir avec cette médaille autour du cou».

Les deux héros du super-G ne célébreront toutefois pas une longue nuit de fête ensemble. Comme Marco Odermatt veut remporter une nouvelle médaille d'or lors de la descente de dimanche, il s'est couché tôt vendredi.