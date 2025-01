Stephanie Jenal chute lourdement, Lara Gut-Behrami a mal aux genoux

1/5 Inquiétude pour Stephanie Jenal. La Grisonne de 26 ans a fait une lourde chute lors du deuxième entraînement à Garmisch. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Après le deuxième entraînement à Garmisch (Allemagne), la question de la luminosité était sur toutes les lèvres. «Je me suis souvenue à quel point il fait sombre ici», explique l'Autrichienne Stephanie Venier. En effet, bien que le ciel soit d'un bleu acier, le soleil ne parvient pas à briller sur la piste.

Et c'est peut-être l'explication à donner à la violente chute de Stephanie Jenal. La Grisonne de 26 ans a perdu l'équilibre et s'est encastrée dans les filets de sécurité. Il semble qu'elle se soit tordu les jambes, ses fixations ne s'étant pas débloquées. Quelques minutes plus tard, elle a été secourue et transportée à la clinique de Garmisch-Partenkirchen. On ne sait encore rien de son état de santé.

Stephanie Jenal portait le numéro de dossard 40 lors de l'entraînement. Elle a disputé quatre courses à Garmisch en 2021 et 2022, auxquelles s'ajoutaient deux entraînements. Elle n'a certes jamais obtenu de points en Coupe du monde, mais elle n'a jamais chuté non plus. Avec le numéro 50, la Tchèque Tereza Nova a aussi été victime d'un choc violent dans les filets. Elle a aussi dû être évacuée par hélicoptère.

Un problème connu pour Lara Gut-Behrami

Si de nombreuses athlètes parlaient de l'obscurité à l'arrivée, la qualité de la piste était aussi louée. «Ça va relativement bien. J'espère que la piste restera ainsi demain», a déclaré Michelle Gisin. Les températures sont actuellement élevées à Garmisch, et des degrés positifs significatifs sont également attendus ce week-end.

De son côté, Lara Gut-Behrami, la meilleure Suissesse de l'entraînement, a perdu 1,51 seconde sur Sofia Goggia. Elle aurait ainsi terminé huitième, si elle n'avait pas raté une porte. C'est toutefois son état de santé qui est préoccupant. «Je lutte contre l'humidité. Cela n'est pas idéal pour avoir de bonnes sensations avec les genoux», a indiqué la Tessinoise, qui précise avoir mal.

Ce n'est pas la première fois que la skieuse rencontre ce problème: en été 2023, Lara Gut-Behrami avait souffert de l'humidité lors d'un entraînement d'été en Argentine. Ses genoux s'y étaient montrés très sensibles. C'est précisément pour cette raison qu'elle a décidé de privilégier le Chili lors de sa préparation. Difficile néanmoins de trouver un remède à cela: «Et cela ne changera pas d'ici dimanche», dit-elle. Pas franchement rassurant.