On a rarement vu Lara Gut-Behrami aussi émue

1/7 Lara Gut-Behrami (à droite) et Anna Veith lors du gala sportif Leonidas. Photo: Kolarik Andreas

Pascal Keusch

Lara Gut-Behrami (33 ans) laisse rarement transparaître autant d’émotion. Jeudi soir, lors d’une cérémonie de remise de prix en Autriche, la reine du ski suisse a rendu un vibrant hommage à son ancienne rivale – devenue amie – Anna Veith (35 ans). Radieuse, la Tessinoise n’a pu retenir son sourire, tandis que Veith, émue aux larmes, s’est laissée submerger. À la fin de la cérémonie, les deux athlètes se sont longuement serrées dans les bras.

Cette scène émouvante a eu lieu lors du Gala Leonidas, un événement qui récompense chaque année les meilleurs sportifs autrichiens. À cette occasion, Anna Veith a reçu un prix d’honneur des Salzburger Nachrichten pour l’ensemble de sa carrière. Et c’est Lara Gut-Behrami qui lui a remis le trophée.

L'Autrichienne s’est toujours décrite comme une athlète «avec des angles et des aspérités». «Il faut savoir se faire remarquer», déclarait-elle un jour. Une franchise que Gut-Behrami a toujours admirée: «En tant qu’athlète, on n’ose pas toujours parler de l’envers du décor», a-t-elle confié dans son discours. «Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance de pouvoir me confier à quelqu’un comme elle.»

Une influence profonde

La voix de la Suissesse s’est soudain faite tremblante lorsqu’elle a évoqué l’impact personnel de Veith sur sa propre carrière: «Elle m’a ouvert les yeux. J’ai longtemps pensé que j’étais une sportive avant d’être un être humain».

Anna Veith, de son côté, a été propulsée très tôt sous les projecteurs. Adolescente, elle était déjà vue comme le talent du siècle en Autriche, disputant sa première course de Coupe du monde à seulement 17 ans. L’année 2014 marque l’apogée de sa carrière, avec un titre olympique en super-G à Sotchi et une victoire au classement général de la Coupe du monde. Elle réitérera cette dernière performance en 2015.

Mais à cette période, l’attention se porte aussi sur d’autres sujets. Veith se brouille en effet avec la Fédération autrichienne de ski (ÖSV) à cause d’un nouveau sponsor. Une querelle qui révèle une tension plus profonde: la question de l’autodétermination des athlètes féminines. À l’automne 2015, elle se fracture gravement le genou à l’entraînement. Le chemin du retour sera long et difficile, mais elle le sublime en 2018 en décrochant l’argent olympique à Pyeongchang.