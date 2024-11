Voici cinq espoirs suisses du ski féminin à la conquête des pistes

Elles ont moins de 21 ans et partent à la conquête des pistes. Janine Mächler, Stefanie Grob, Malorie Blanc, Shaienne Zehnder et Dania Allenbach comptent parmi les plus grands espoirs du ski suisse. Blick vous les présente.

Mathias Germann

Elles n'ont pas encore 21 ans, mais elles défient les secondes comme personne. Janine Mächler (19 ans), Stefanie Grob (20 ans), Malorie Blanc (20 ans), Shaienne Zehnder (18 ans) et Dania Allenbach (17 ans) comptent parmi les plus grands espoirs du ski suisse chez les femmes. Mais qui sont-elles? Blick fait le point.

Janine Mächler (19 ans): une victoire particulière en Nouvelle-Zélande

En raison de l'actualité, nous commençons par Janine Mächler. La Zurichoise prendra le départ samedi à Levi, comme en 2023. À l'époque, elle n'avait pas obtenu de points et il lui avait manqué une seconde pour accéder à la deuxième manche. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Janine Mächler est quelqu'un qui peut générer beaucoup de vitesse, surtout sur le plat, ce qui vaut de l'or sur la piste de Levi, qui n'est pas particulièrement raide. «Par rapport à l'année dernière, je suis devenue plus stable, surtout dans le haut du corps. Et ma technique est également plus adaptée», affirme-t-elle.

Elle l'a d'ailleurs montré fin août à Coronet Peak, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'elle a remporté un slalom face aux skieuses confirmées en Coupe du monde. «Après la saison dernière, qui ne s'est pas très bien terminée, cette victoire me donne beaucoup de confiance. Et elle m'enlève un peu de nervosité, car je sais où je me situe.»

Janine Mächler : «Par rapport à l'année dernière, je suis devenue plus stable, surtout au niveau du haut du corps. Et la technique me convient aussi mieux». Photo: Severin Nowacki

Comme elle, son frère Reto (23 ans), est aussi à l'aise dans les disciplines techniques. Il disputera sa première course de Coupe du monde à Levi. Mais Janine Mächler aime aussi chausser des skis plus longs: «Mes disciplines préférées sont le slalom et le super-G», explique-t-elle. Une combinaison inhabituelle.

«Janine est en fait une athlète polyvalente, mais pour l'instant, elle se concentre sur le slalom et le slalom géant», indique le chef de la relève de Swiss-Ski Werner Zurbuchen. «C'est une femme très positive et bien dans sa peau, elle fait du bien à chaque équipe grâce à son style inédit.»

Stefanie Grob (20 ans): 1,58 m et une puissance sans limite

Stefanie Grob est nettement plus calme, mais seulement en dehors des pistes. C'est au Schlepplift Horn, au pied de l'Ebenalp, que l'Appenzelloise a appris à skier. «Comme il y avait aussi des projecteurs en hiver, j'ai pu y skier avec mes amis pendant de nombreuses années, même après l'école. Ce sont de supers souvenirs», raconte-t-elle.

La saison dernière, Stefanie Grob a pu goûter à l'air de la Coupe du monde, et ce à seulement 20 ans. L'Appenzelloise est la tête d'affiche de l'équipe de slalom géant. Photo: URS BUCHER

L'année dernière, Stefanie Grob a remporté l'or en descente et deux médailles d'argent (super-G et slalom géant) aux Championnats du monde juniors à St. Anton (Autriche). Stefanie Grob ne mesure certes que 1,58 m, mais elle a beaucoup de force et sait faire preuve de persévérance. Elle a encore du potentiel sur le plan technique et tactique, mais elle est sur la bonne voie.

Malorie Blanc (20 ans): une blessure a freiné son ascension

Contrairement à Stefanie Grob, Malorie Blanc est encore dans l'attente de sa première apparition de la saison, et pas seulement parce que les courses de vitesse ne commencent que dans un mois. La Valaisanne d'Ayent se remet actuellement d'une déchirure du ligament croisé, contractée en février dernier, peu après avoir été sacrée championne du monde junior de Super-g.

La déchirure des ligaments croisés en février dernier a fait reculer la spécialiste de la vitesse Malorie Blanc. Mais son talent est indéniable. Et sa joie de vivre est contagieuse. Photo: Andrea Soltermann

Elle est de retour sur les skis, mais ne peut pas pousser les entraînements à fond. «Malo a une très bonne compréhension de l'endroit où elle peut libérer le ski. Ce n'est pas évident à son âge», explique Werner Zurbuchen.

Shaienne Zehnder (18 ans): sa sœur jumelle met aussi les gaz

Lors des Jeux olympiques de la Jeunesse en Corée du Sud en janvier dernier, Shaienne Zehnder a marqué les esprits en décrochant l'argent en slalom géant. Particularité: la jeune femme, qui a grandi dans une ferme de l'Emmental, y est parvenue malgré la présence de métal dans sa jambe. L'année précédente, elle s'était en effet cassé le tibia et le péroné.

Sa sœur jumelle Leandra est également talentueuse : Shaienne Zehnder a étonnamment bien surmonté sa fracture du tibia et du péroné. Photo: keystone-sda.ch

Tout comme sa sœur jumelle Leandra, elle participera surtout à des courses FIS et de Coupe d'Europe cet hiver.

Dania Allenbach (17 ans): au top mondial dans sa classe d'âge

La plus jeune de ce quintette d'espoirs est Diana Allenbach. «Je m'épanouis vraiment dans la neige et sur les skis», déclare la jeune fille de 17 ans, originaire de la vallée de la Sarine, près de Berne. Elle présente de très bonnes conditions physiques et elle est la meilleure de sa classe d'âge FIS au monde en slalom géant et en descente.

La plus jeune de la Confédération ! Dania Allenbach est déjà très avancée physiquement pour ses 17 ans. Dans un premier temps, elle participera surtout à des courses FIS. Photo: christinestrub.ch

«Dania est très polyvalente et participera surtout à des courses FIS cette saison», explique Werner Zurbuchen. Son objectif: le Festival olympique de la jeunesse européenne à Bakurani (Géorgie) en février prochain.