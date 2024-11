Blick Sport

Aline Danioth a créé la sensation en décrochant une impressionnante sixième place en slalom aux Mondiaux de Méribel au printemps 2023. Mais deux semaines plus tard, elle se déchirait le ligament croisé, l'éloignant des pistes pour une longue période. Le week-end prochain, la skieuse de 26 ans fera enfin son retour en Coupe du monde, à Levi, en Finlande, après cette longue absence.

Depuis sa blessure, l'Uranaise n’a cessé de travailler pour revenir à la compétition. Elle a dû subir deux opérations et passer des heures innombrables en rééducation. Mais le pire moment reste celui de la blessure elle-même. «La première seconde a été la pire. Quand j’ai compris que mon ligament croisé avait lâché à nouveau, c’était affreux», confie-t-elle aujourd’hui.

«Je savais que je ne pourrais plus skier avant un an — ou peut-être même plus jamais. Puis j’ai dû appeler mes parents et mon physio pour leur dire que ça m’était arrivé encore une fois. C’était vraiment un cauchemar pour moi.»