Mikaela Shffrin revient sur sa blessure traumatisante

Il y a quelques semaines, Mikaela Shiffrin a fêté sa 100e victoire en Coupe du monde. Elle s'est confiée dans un podcast en revenant sur sa grave blessure et sur des troubles post-traumatiques. Elle déclare aussi son amour à son fiancé Aleksander Aamodt Kilde.

1/6 Mikaela Shiffrin fait preuve d'une grande lucidité sur sa grave blessure subie en novembre. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Fin février, Mikaela Shiffrin est entrée dans l’histoire du ski en remportant sa 100e victoire en Coupe du monde. Une étape à laquelle elle ne s’attendait plus cette saison, comme le révèle l’Américaine dans le podcast «We need to talk now».

Il faut dire qu’elle revient de loin. Fin novembre, elle a subi une grave chute à Killington (USA). Bilan: une grave blessure au ventre et des semaines d’arrêt. «J’avais comme un coup de couteau de sept centimètres de profondeur suite à cette chute. Cela a failli toucher mes intestins», raconte-t-elle. Cette blessure aurait pu signifier la fin de sa saison.

Il n’est donc pas étonnant que la championne en ait gardé des séquelles. Elle a dû «surmonter quelques obstacles mentaux et psychologiques» jusqu’à son retour fin janvier à Courchevel. En slalom géant, elle n’a repris la compétition que fin février.

«À un moment donné, tout s’accumule»

Mikaela Shiffrin avoue qu’elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique. Celui-ci peut être déclenché par un événement extrêmement stressant ou traumatisant et se manifeste par exemple par une peur persistante ou un engourdissement émotionnel. Elle s’ouvre sur ce sujet, admettant qu’elle ne croyait plus obtenir de victoires cette saison. L’Américaine confie également que sa chute en janvier 2024 à Cortina continue de la hanter.

Elle donne ainsi volontairement des informations sur son état émotionnel, parce que des skieuses ayant vécu des expériences similaires ont cherché à lui parler. «À un moment donné, tout s’accumule», fait remarquer la skieuse. Après son 100e triomphe, elle disait à CNN: «Mon corps me crie dessus, c’est comme un combat ou une fuite: 'Non, ne le fais pas, c’est risqué, c’est dangereux'.»

Reconnaissance pour son fiancé

Actuellement, elle ne se sent pas à 100%, comme elle le dit dans le podcast. Sa préparation nécessite plus d’énergie. «Mais il y a des moments où je puise de l’espoir pour me remettre sur les rails, y compris en slalom géant», assure-t-elle.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Son fiancé Aleksander Aamodt Kilde l’aide sur ce long chemin. C’est à lui qu’elle dédie un post rempli d’amour sur Instagram. «Il est temps de dire merci», écrit-elle sous une photo de couple. «Cette saison a été un défi à bien des égards, mais cet homme remet tout en perspective.» Son attitude positive, la façon dont il gère sa propre blessure grave et sa guérison, est une source d’inspiration pour elle. «Je suis tellement reconnaissante de pouvoir porter son amour dans mon cœur.» Réponse romantique de son fiancé: «Il faut toujours être deux pour danser le tango.»