Un skieur français se prend une gamelle spectaculaire

Le skieur français Charles Gamel Seigneur, 22 ans, a fait des débuts spectaculaires en Coupe du Monde à Kvitfjell. Lors de sa première course, il a effectué un salto arrière involontaire après avoir décroché dans un virage, heureusement sans blessure grave.

Plus de peur que de mal

Le Fran4ais Charles Gamel Seigneur s'en est pris une belle.

Blick Sport

Le Français Charles Gamel Seigneur, 22 ans, participait à sa première course de Coupe du Monde à Kvitfjell ce vendredi. Avec heureusement plus de peur que de mal, il a démontré ses talents d'acrobate.

Il a pris le départ avec le dossard 54. Après environ 90 secondes, il a effectué un mouvement spectaculaire. Dans un virage à droite, le Français a décroché. Il atterrit sur le dos, faisant un salto arrière sur la neige et revenant sur ses skis quelques secondes plus tard. Sans blessure grave apparente, Charles Gamel Seigneur a toutefois logiquement stoppé sa course. Il avait certainement imaginé ses débuts différemment, mais il s'en souviendra longtemps.