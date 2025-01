Lara Gut-Behrami: «Je fais toujours des erreurs!»

Lors de sa neuvième course de l'hiver, Lara Gut-Behram a de nouveau manqué la plus haute marche du podium en terminant cinquième. La Valaisanne Malorie Blanc a quant à elle confirmé son résultat sensationnel de la veille avec une 9ème place.

1/7 Lara Gut-Behrami n'a toujours pas remporté sa première victoire après neuf courses. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Dans l’aire d’arrivée de St. Anton, Lara Gut-Behrami secoue la tête. Elle sait que cette neuvième course de la saison ne sera pas synonyme de victoire. Sur le tableau d’affichage, son temps s’affiche en rouge plutôt qu’en vert. Elle est deuxième. Mais comme trois autres skieuses seront plus rapides, elle devra finalement se contenter de la cinquième place. «C’est comme ça depuis le début de la saison. C’est simplement dommage, je fais toujours des erreurs», indique la Tessinoise.

Lors du super-G sur la piste Karl Schranz, elle a commis trois fautes. Dans le long virage à gauche avant le Eisfall (une pente à 88%), elle s’est emportée trop loin vers la droite en touchant presque la bande. Plus bas, juste avant l’arrivée, Lara Gut-Behrami, tros directe, a dû couper son élan.

Avec ces erreurs, la skieuse a gâché sa course. «Il y a toujours quelque chose qui s’interpose. Mon ski n’est pas mauvais en ce moment, mais les erreurs finissent par arriver. J’ai du mal avec ça», reconnait-elle.

Elle ne cherche pas d’excuse

Il est vrai que la tenante du titre au classement général de la Coupe du monde n’a pas bénéficié des meilleures conditions en partant avec le dossard 9. Lorsque son tour est venu, la visibilité était mauvaise. Plus tard, le soleil s’est enfin montré, profitant surtout à la gagnante Lauren Macuga et à Stephanie Venier, qui a terminé deuxième.

Mais Lara Gut-Behrami ne se cherche pas d’excuse. Au contraire, elle félicite ses concurrentes: «Il faut aussi être capable de profiter de ces avantages. Toutes ne le font pas. Elles ont réussi à le faire», applaudit-elle.

Pour le moment, l’hiver de la skieuse n’a rien de catastrophique. Elle a déjà terminé deux fois deuxième et une fois troisième. Elle est désormais seule en tête de la Coupe du monde de super-G, car la féroce Italienne Sofia Goggia a été éliminée ce dimanche, tout comme la veille. Mais Lara Gut-Behrami en veut davantage. Normal, quand on a fêté autant de succès, on aspire logiquement à engranger d’autres victoires. La prochaine occasion se présentera le week-end prochain à Cortina (Italie): «J’y vais tranquillement, je ferai de mon mieux et j’essaierai de skier sans faute», répond sobrement la championne.

Malorie Blanc confirme

Outre la Tessinoise, deux autres Suissesses sont parvenues à se hisser dans le top 10: Corinne Suter (8ème) et Malorie Blanc (9ème). Cette dernière a prouvé que sa deuxième place en descente décrochée samedi n’était pas due au hasard.

«J’étais tellement fatiguée après toute cette agitation que j’ai bien dormi. Je suis super contente de la façon dont j’ai géré tout ça», déclare la skieuse de 22 ans. Après la course, elle s’est mise en route pour Ayent (VS) avec son papa Alex. «C’est idéal qu’il puisse me conduire. Certes, je ne peux dormir qu’une nuit à la maison, car je pars ensuite directement pour Cortina, mais c’est quand même important pour moi.»

Lara Gut-Behrami fait d’ailleurs l’éloge de sa collègue de onze ans sa cadette: «C’est agréable de voir comment elle prépare ses courses. Malo ne regarde pas trop à droite ou à gauche, elle se concentre sur sa tâche. Elle reste calme, ce que j’apprécie beaucoup.»