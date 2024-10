Mikaela Shiffrin parle de ces derniers mois. Photo: keystone-sda.ch 1/10

Ramona Bieri

Plus que deux semaines avant de se battre à nouveau pour des centièmes sur la neige! L'impatience monte chez les stars du ski, les préparatifs pour la nouvelle saison sont là. Outre les séances d'entraînement, cette dernière ligne droite comprend également des apparitions chez les sponsors. Mikaela Shiffrin (29 ans) s'est donc rendue en Autriche chez son fournisseur de skis et y a raconté, à l'occasion d'une journée réservée aux médias, comment elle s'est organisée ces derniers mois.

A cette occasion, l'Américaine a lâché une bombe. Elle révèle qu'après sa chute en descente en janvier, elle a pensé à se retirer - mais seulement brièvement. «Puis tu te réveilles le lendemain matin et tu vas sur la piste en te disant: 'Je suis motivée, je veux être là'», explique-t-elle. Malgré tout, sa chute en descente a des répercussions sur l'hiver prochain.

En effet, l'Américaine a décidé de renoncer à la discipline reine. «Pas de descentes, pas cette saison», explique-t-elle. Et d'ajouter qu'elle aimerait bien pouvoir à nouveau disputer des descentes un jour, «mais on verra bien comment ça se passe».

«Nous ne nous sommes pas vus pendant presque trois mois»

Cet été, Mikaela Shiffrin s'est entraînée en Amérique du Sud et aux Etats-Unis. Et contrairement aux années précédentes, sans son fiancé Aleksander Aamodt Kilde (32 ans). La raison: le Norvégien se bat contre les conséquences de sa terrible chute au Lauberhorn et a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale à l'épaule. C'est aussi pour cette raison qu'il a dû fêter son anniversaire sans sa bien-aimée. Elle l'a félicité de loin avec un adorable post sur Instagram.

«Cela fait presque trois mois que nous ne nous sommes pas vus», révèle Mikaela Shiffrin. «C'est pourquoi je suis d'autant plus contente d'être chez lui. Je suis sûre que ce sera une soirée amusante». Elle ne s'exprime pas sur la date du retour de son fiancé en Coupe du monde. «Je rêve du moment où il sera à nouveau sur la grille de départ», assure-t-elle. «Aleksander Kilde - cette force brute, tant de personnalité, il s'élance sur la piste et tu penses juste: il est si rapide. J'espère que nous pourrons revivre cela».

La douche au champagne n'est pas une bonne idée

Mikaela Shiffrin ne parle pas seulement de son fiancé, mais aussi de la vidéo qu'elle a récemment publiée sur Instagram. On peut y voir qu'elle fait la lessive dans un lavabo. «Pour moi, c'est comme faire la vaisselle», dit-elle. Cette activité l'accompagne tout au long de la saison de ski.

Pourquoi? «Une fois que tu as reçu du champagne sur tes vêtements, ça ne part plus, et ensuite ça sent le chien mouillé», explique l'Américaine en riant. Selon elle, la douche de champagne sur le podium est certes quelque chose de beau, mais plutôt pour ceux qui gagnent pour la première fois. «Tu as vraiment cette odeur dans tes vêtements pendant toute la saison, l'odeur ne disparaît pas». C'est pourquoi il y a des accords sur le podium pour savoir si l'on sabre le champagne ou non!

Mikaela Shiffrin aura-t-elle droit au champagne fin octobre à Sölden? En dix participations, elle est montée six fois sur le podium, dont deux fois en tant que vainqueure. Jeudi soir, quelques heures après l'événement chez l'équipementier, elle poste deux photos d'elle et de son amoureux norvégien. Le couple de rêve du ski est à nouveau réuni. «Je suis enfin de retour auprès de cet homme merveilleux», écrit-elle.

Aucune idée des projets de Lindsey Vonn

Mikaela Shiffrin a également été surprise par les rumeurs de retour de sa compatriote Lindsey Vonn (39 ans): «Je viens d'en entendre parler et je n'ai aucune idée de ses projets. Mais son genou, qui lui a causé tant de douleurs, semble aller mieux. Je m'en réjouis et je lui souhaite le meilleur si elle revient vraiment».