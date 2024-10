Après Marcel Hirscher et Lucas Braathen, un autre retour spectaculaire se profile dans le monde du ski. Lindsey Vonn, son genou artificiel et ses 39 ans vont-ils vraiment le faire?

Cinq ans après sa retraite et avec un genou artificiel!

Après de nombreuses chutes et, par conséquent, de graves douleurs au genou... Photo: imago/Eibner Europa 1/5

Marcel W. Perren

L'ancien entraîneur à succès de Swiss-Ski, Sepp Brunner, a fait une découverte étonnante sur le glacier de Sölden. «J'ai pu observer comment Lindsey Vonn s'entraînait de manière très ambitieuse aux virages glissants sur le Rettenbach-Ferner», rapporte Sepp Brunner, qui est depuis 2017 l'entraîneur en chef de vitesse des Autrichiens.

Pour rappel, après les Championnats du monde 2019, l'Américaine, avec 82 victoires individuelles en Coupe du monde, deux médailles d'or aux Championnats du monde et une médaille d'or olympique à son actif, avait annoncé sa retraite du ski de compétition. L'Américaine avait alors tiré un trait sur sa carrière en raison d'une grave blessure au genou.

En avril dernier, cette athlète exceptionnelle, qui fêtera son 40e anniversaire le 18 octobre, s'est fait poser une prothèse au genou. Et visiblement, Lindsey Vonn se sent tellement bien qu'elle croit à un retour réussi dans le monde du ski!

«Si quelqu'un peut réussir l'impossible, c'est elle»

En enquêtant au sein de l'équipe américaine, Blick a appris que la quadruple championne du monde au classement général souhaitait prendre le départ des épreuves de Coupe du monde de Beaver Creek en décembre, en tant que lièvre. Si ce test fonctionne, Lindsey Vonn veut à nouveau participer à des courses. Pour que ce retour surprise soit une réussite, l'équipementier de ski et de chaussures Head a placé à ses côtés l'un des hommes de service les plus renommés: Chris Krause, lequel a fêté de grands succès avec Didier Cuche et Bode Miller.

Comment un expert de haut niveau comme Felix Neureuther évalue-t-il les chances de succès dans cette affaire? «Lorsque j'ai entendu pour la première fois la rumeur du retour de Lindsey il y a trois jours, je ne pouvais pas imaginer qu'il était possible de skier vraiment vite avec une articulation du genou artificielle. Mais avec un peu de recul, j'affirme que si quelqu'un peut réussir l'impossible, c'est bien Lindsey Vonn. La seule et unique.»