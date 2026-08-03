Maria Riesch a visité de nombreuses destinations de rêve au cours de sa carrière de skieuse. Elle vient désormais d'en cocher une nouvelle, spectaculaire, sur sa liste de choses à faire avant de mourir. Elle est bien sûr accompagnée de son petit ami Johann Schrempf.

Ramona Bieri

La vie de Maria Riesch (41 ans) a pris un tournant il y a deux ans: l'ancienne championne de ski et son ex-manager Marcus Höfl (52 ans) divorçaient après treize années de mariage. Mais la légende allemande n'a pas tardé à retrouver l'amour auprès de Johann Schrempf (65 ans). Un homme avec lequel elle partage une passion commune malgré la différence d'âge: les voyages.

Au cours de sa carrière, Maria Riesch a parcouru le monde entier. Son nouveau compagnon aussi, lui qui travaille comme directeur général à bord d'un navire de croisière. Désormais, le couple sillonne les mers ensemble. La triple championne olympique accompagne régulièrement Schrempf sur le bateau, qui fait souvent escale sous les tropiques. Cette fois, pourtant, les amoureux ont mis le cap dans la direction opposée: le Grand Nord.

À bord du MS Europa, Maria Riesch et Johann Schrempf ont navigué jusqu'au Cap Nord. Les publications Instagram de l'Allemande ne permettent pas de savoir si son compagnon profite pleinement du voyage ou s'il doit assurer ses obligations professionnelles en parallèle. Une chose est en revanche certaine: les moments de complicité ne manquent pas au cours de cette croisière vers l'extrémité septentrionale de l'Europe.

Une destination qui figurait sur sa «bucket list»

Visiblement, Maria Riesch rêvait depuis longtemps de découvrir cette région du monde où, entre la mi-mai et la fin juillet, le soleil ne se couche jamais. Devant le célèbre globe métallique du Cap Nord, elle publie une photo accompagnée du mot «bucket list», agrémenté d'une coche verte. Impossible, bien sûr, de repartir sans le traditionnel cliché souvenir devant ce monument emblématique.

Pour l'occasion, la championne pose non seulement avec Johann Schrempf, mais aussi avec ses parents, Monika et Siegfried Riesch, qui les accompagnent durant ce voyage.

En route vers le Cap Nord, le groupe a également fait escale à Tromsø, en Norvège. Malgré un ciel gris et un temps maussade, la ville a conquis l'ancienne skieuse. «Même si la météo n'était pas idéale, nous avons adoré la vue!», écrit-elle sur Instagram.

À bord du navire, le quatuor ne manque pas non plus d'occupations. Entre la «Nuit blanche» organisée sur le bateau et le festival de cuisine de rue sur le pont, l'animation est au rendez-vous. Côté gastronomie, les passagers sont également gâtés: Maria Riesch assiste notamment à la découpe d'un thon fraîchement pêché par le chef, avant de déguster un burger au renne qu'elle décrit comme «une vraie réussite». À en croire ses publications, ces vacances hors du commun sont un succès sur toute la ligne.



