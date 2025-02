Didier Défago tire un bilan positif des courses de Crans-Montana

Le succès des épreuves de Coupe du monde à Crans-Montana est de bon augure pour les Mondiaux 2027. Didier Défago, directeur de l'événement, tire un bilan positif du week-end et s'attend à ce que l'organisation évolue encore avant de tourner à pleine régime.

Le directeur des Mondiaux de Crans-Montana 2027 a tiré un bilan à chaud à l'issue du super-G sur la piste Nationale dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Crans-Montana a conclu dimanche une semaine de toute beauté. D’un point de vue sportif bien sûr, avec ce merveilleux triplé suisse obtenu lors de la descente de samedi. Puis cette première et seconde place décrochées lors du super-G de dimanche par Marco Odermatt et Alexis Monney.

En coulisses, la semaine avait aussi très bien commencé, puisque le Tribunal fédéral a définitivement rejeté les recours des opposants au sujet de l’aménagement de la future zone d’arrivée pour les Mondiaux 2027. De plus, le succès populaire a été au rendez-vous. Des sourires, des émotions, un peu de chauvinisme pas bien méchant… ce n’est pas seulement le ski qui était en fête à Crans-Montana, mais toute la Suisse.

Entre les accolades et les tapes dans le dos, les organisateurs peuvent donc être confiants pour la suite. Ils tiennent entre les mains une recette à succès: «L’objectif était d’avoir une fête du ski, que les gens puissent assister à un beau spectacle et de grandes émotions, et je crois que c’est ce qu’on a eu», analysait à chaud dimanche Didier Défago, le directeur des Mondiaux 2027.

Grandir et évoluer

Et le champion olympique de répéter ce crédo communiqué par les organisateurs depuis quelque temps: monter en puissance. «C’était important cette année de fixer une certaine base dans les différents services. La piste, l’infrastructure à l’arrivée, la mobilité, la communication, l’accueil… il y a beaucoup de signes qui montrent qu’on est sur le bon chemin. Maintenant, on doit simplement grandir et évoluer.» Concrètement, il est encore trop tôt pour annoncer des changements. Le Valaisan entend s'entretenir avec tous les partenaires pour peaufiner les détails.

Parmi les éléments à reconduire, la ferveur populaire dégagée lors de l’événement rend Didier Défago particulièrement fier: «D’avoir pu amener tous les enfants des écoles obligatoires de la région vendredi pour les entraînements, ça a été un moment particulièrement fort. On avait mentionné ça lors de la séance des chefs d’équipe jeudi soir. On a dit que 800 à 1000 gamins seraient présents et que ce serait chouette de jouer le jeu. Les athlètes, les équipes, tout le monde l’a très bien fait.»

Avant les JO avec les femmes

Place désormais aux épreuves de 2026 lors desquelles les hommes et les femmes seront cette fois-ci attendus. «Il y aura deux pistes. Les disciplines sont encore en discussion avec la Fédération internationale. Mais on cherchera à avoir une configuration comme les Championnats du monde.» Après le niveau cette année, Crans-Montana passera donc au degré supérieur l’an prochain avant l’objectif ultime.

Rendez-vous en 2026, probablement du 30 janvier au 1er février, même si les dates restent à confirmer. «Ce sera le dernier week-end de courses avant les Jeux olympiques», confirme Didier Défago. De quoi donner une envergure supplémentaire au rendez-vous.