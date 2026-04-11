Franjo Von Allmen loupe une porte aux championnats de Suisse!

Franjo von Allmen loupe une porte et se retrouve éliminé du super-G des championnats suisses à Saint-Moritz! Sandro Manser s'impose contre toute attente et deux Vaudois montent sur le podium!

Pascal Keusch

Le super-G des championnats de Suisse est toujours un moment très attendu en fin de saison. Et ce lui de ce samedi a été particulièrement animé!

Le podium

1. Sandro Manser 1:16.23

2. Gaël Zulauf +0,36

3. Loïc Chable +0,49

La course

Doublé pour Sandro Manser! Après son succès en descente jeudi, le jeune skieur de 20 ans s’impose également en super-G ce samedi. Le Schwytzois, parti avec le dossard 1, signe d’entrée un temps que personne ne parviendra à battre.

Deux Vaudois prennent place juste derrière lui: Gaël Zulauf se hisse au deuxième rang, tandis que Loïc Chable complète le podium.

Les favoris, eux, sont passés à côté de leur course. Alexis Monney part à la faute dans la partie supérieure du tracé. Quant au grand favori Franjo von Allmen, il est éliminé juste avant l’arrivée après avoir manqué une porte. Le héros des Jeux olympiques laisse filer une victoire qui se serait jouée de peu avec Manser.

«Ça va. Deux semaines après la finale de la Coupe du monde, je me suis déjà bien préparé pour l’été. En retrouvant la neige, j’ai dû reprendre mes repères et ma concentration», a expliqué Franjo von Allmen à Blick.

L'incident

Robert Clarke, qui prend le départ avec le numéro 28, heurte une porte dans la partie supérieure du parcours. Son airbag intégré à la combinaison de course se déclenche. Il termine tout de même la course, mais n'a plus aucune chance de réaliser un bon temps. Il exprime sa frustration dans l'aire d'arrivée.

Les conditions

Les conditions sont presque parfaites à Saint-Moritz: le beau temps est de la partie, la neige est printanière et la visibilité est bonne.

La suite des événements

Les disciplines techniques sont au programme dimanche et lundi. Le géant masculin débutera dimanche à 10h10.



