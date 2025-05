Soleil, sport, plage et mariage pour les stars du ski

1/29 Steve, le frère de Wendy Holdener, s'est marié au Vietnam. Photo: Instagram/wendyholdener

Ramona Bieri

Après une saison éprouvante en Coupe du monde, les stars du ski ont besoin de recharger leurs batteries. Les vêtements d’hiver cèdent la place aux tenues estivales, car beaucoup d’entre elles recherchent la chaleur après les longs mois passés dans le froid.

Pour Wendy Holdener, ce voyage a une portée toute particulière. Elle passe une partie de ses vacances au Vietnam, où son frère aîné Steve célèbre son mariage. «Fière sœur», écrit-elle en légende de quelques photos prises sur la plage. «Fêter votre amour est un moment que nous n’oublierons jamais.» Une émotion d’autant plus forte que, voilà un peu plus d’un an, leur frère Kevin s’est éteint à l’âge de 34 ans, emporté par un cancer. Lui aussi était présent à sa manière – dans le cœur des siens et sur une grande photo.

Après la fête, Wendy poursuit son périple. Accompagnée de ses parents et de son compagnon Rémy, elle s’envole pour neuf jours aux Maldives. Même au paradis terrestre, son amour du ski ne passe pas inaperçu: à son arrivée dans la chambre, un skieur orne le lit, soigneusement décoré.

Plage ou city trip

D'autres stars du ski ont également été attirées par les Maldives. Sofia Goggia envoie ses meilleures salutations. Et Miha Hrobat veille à ce que ses vacances soient inoubliables - il demande sa petite amie Lana en mariage.

Pour d'autres aussi, vacances et plage vont de pair. Marco Schwarz y a passé Pâques, Delia Durrer et Joana Hählen sont actuellement à la mer et Lucas Braathen prouve son talent de footballeur sur le sable brésilien. Pendant ce temps, Mélanie Meillard a fait un city trip à Londres.

L'aventure uniquement avec le sac à dos

Andrea Ellenberger est déjà rentrée de vacances. Pour elle, c'est le passage de la plage à l'hôpital. Elle y subit une nouvelle opération de la jambe droite qu'elle s'est fracturée fin décembre. «Un pas de plus vers la guérison a été franchi», écrit-elle sur Instagram.

Cornelia Hütter a passé quelques jours de détente aux Bahamas juste après la saison. Elle entame maintenant la deuxième partie de ses vacances. Elle se lance dans l'aventure et part pour deux semaines au Cap-Vert avec un seul sac à dos.

Franjo von Allmen met les gaz même sans skis

Pour d’autres, pas question de rester tranquilles pendant l’intersaison. Camille Rast assiste fin avril au Grand Prix MotoGP de Jerez, en Espagne. De son côté, Franjo von Allmen passe lui-même à l’action sur sa moto de cross, tandis que Justin Murisier enfourche lui aussi son deux-roues.

Les vacances de Lindsey Vonn se composent d'un mélange de visites de gala et de sport. C'est l'occasion d'une rencontre particulière. Alors qu'elle fait du wakesurf, elle est soudain surprise par des dauphins.

Parallèlement, l'Américaine ne néglige pas l'entraînement. Une chose qui marquera bientôt le quotidien des autres stars du ski.