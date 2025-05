1/4 Manuel Feller veut quand même tenter sa chance en slalom géant. Photo: Getty Images

Cédric Heeb

La frustration était profonde chez Manuel Feller (32 ans) après sa 26e place au slalom géant d'Hafjell (Norvège) à la mi-mars. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision autrichienne ORF, l'Autrichien a alors directement mis les choses au clair: «Un dernier point pour clore ma carrière en géant».

Le bilan de l'hiver écoulé: Sept courses, trois échecs, une deuxième manche manquée et les 15e, 18e et 26e places, ce qui l'a fait sortir du top 30 de la Coupe du monde de la discipline. «Je ne vais certainement pas me retrouver avec le dossard 50. Je ne vais pas m'infliger ça», avait-il alors expliqué pour justifier son retrait.

Moins de deux mois plus tard, il fait volte-face. En marge de la Wings for Life World Run à Vienne, le skieur révèle au «Kronen Zeitung», à la surprise générale: «Je participerai au géant de Sölden pour le début de la Coupe du monde». Il s'entraînera donc pour moitié en slalom et pour moitié en géant lors de sa préparation estivale.

«Je regarde course par course»

Mais pourquoi ce changement d'avis? «L'entraînement au géant m'apporte tout simplement beaucoup pour le slalom», justifie Manuel Feller, qui est actuellement en plein dans les préparatifs de son mariage avec sa fiancée Selina. Cela ne signifie pas pour autant que le Tyrolien s'attaquera à chaque course dans cette discipline, comme il l'explique: «Après Sölden, je verrai course après course quels géants ont un sens pour moi». Reste à savoir si les Jeux olympiques seront également à l'ordre du jour.

En presque 13 ans de carrière en Coupe du monde, le skieur de 32 ans est monté sept fois sur le podium en plus de 80 géants, la dernière fois en février 2024 à Bansko (Bulgarie). Jusqu'à présent, il n'a pas encore remporté de victoire. Il se donne tout de même une nouvelle chance, après avoir pourtant annoncé son arrêt complet de la discipline.