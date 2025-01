La skieuse Tereza Nova est toujours dans le coma

Tereza Nova (ici à Cortina d'Ampezzo) est toujours plongée dans un coma artificiel. Photo: Getty Images

Cédric Heeb

La semaine dernière, plusieurs chutes ont eu lieu à Garmisch-Partenkirchen. Nina Ortlieb s'est fracturée le bas de la jambe lors de la descente, la Suissesse Stephanie Jenal s'était déchirée le tendon rotulien du genou gauche la veille lors du deuxième entraînement. Mais c'est Tereza Nova qui a été la plus malmenée le même jour.

La Tchèque a chuté dans une section plate, sa tête a violemment heurté la piste et elle a glissé dans les filets. Elle a immédiatement été transportée à l'hôpital, où une hémorragie cérébrale a été constatée. Samedi, une opération a été effectuée et Tereza Nova a été placée dans un coma artificiel. Elle se trouve toujours dans cet état.

«Je suis avec elle et je lui rends visite tous les jours», a déclaré son ami et ex-skieur Ondrej Berndt, cité par le journal tchèque «Blesk». «La situation est la même que samedi dernier. Elle est dans un état stable.» On ne sait pas combien de temps sa petite amie restera dans le coma. La fédération tchèque a déjà fait savoir samedi qu'il durerait «aussi longtemps que les médecins le jugeront nécessaire».

En attendant, Ondrej Berndt ne la quittera pas d'une semelle: «J'espère qu'elle ouvrira bientôt les yeux.» Il espère également qu'elle vivra son anniversaire consciente. Le 6 février, la spécialiste de vitesse, qui n'a jusqu'à présent jamais réussi à marquer des points en Coupe du monde, aura 27 ans.