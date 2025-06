Michelle Gisin: star du ski l'hiver, fan de tennis l'été

Michelle Gisin est probablement la fan de tennis la plus célèbre de Suisse. L'année dernière, elle a vécu des «journées fortes en émotions» à Paris et cette année encore, elle suivra tous les matchs des Suisses.

1/6 Michelle Gisin et son fiancé Luca De Aliprandini ont suivi l'an dernier le match de Stan Wawrinka sur le court Suzanne Lenglen à Paris. Photo: Instagram

Marco Pescio

Paris, la ville de l'amour, occupe une place particulière dans le cœur de Michelle Gisin. Il y a tout juste un an, la skieuse se fiançait dans la capitale française avec son partenaire de longue date, Luca De Aliprandini. L'Obwaldienne rayonne lorsqu'elle y repense: «C'étaient des journées fortes en émotions.» D'autant plus que le couple de skieurs a également célébré son affection mutuelle avec quelque chose d'autre, pour lequel ils nourrissent tous deux une grande passion: le tennis.

La jeune femme d'Engelberg raconte: «Le lendemain de nos fiançailles, nous sommes allés à Roland-Garros – et nous avons juste regardé les matches de tennis. Pendant 14 heures. Complètement fou, certes, mais tellement cool!»

Le fait que Stan Wawrinka ait disputé ce jour-là son match du deuxième tour contre le Russe Pavel Kotov (6-7, 4-6, 6-1, 6-7) a parfaitement complété leur journée, malgré la défaite du Vaudois. En effet, Michelle Gisin et Luca De Aliprandini ont ainsi pu profiter de l'atmosphère particulière qui règne lorsque le vainqueur de Roland-Garros 2015 sert à Paris. Stan Wawrinka a depuis longtemps été adopté par le public français. Et l'ambiance a aussi été bonne pour d'autres rencontres: «Lors d'un match du soir sur le court Suzanne Lenglen, nous avions l'impression d'être dans une patinoire, c'était la folie absolue.»

Une visite éclair à Wimbledon?

Cette année, Michelle Gisin ne sera pas sur place lors des Internationaux de France qui débutent ce dimanche. La skieuse polyvalente – qui a connu une saison difficile et a été rétrogradée de l'équipe nationale au cadre A – se concentre actuellement sur la préparation de sa future saison. «Peut-être que cela suffira brièvement pour Wimbledon, sinon je réessayerai l'année prochaine», dit-elle en faisant référence à l'un de ses «plus grands rêves»: «Je ne suis pas fan des bucket lists. Il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais avoir faite dans ma vie. Je veux avoir été à tous les tournois du Grand Chelem.» Outre Wimbledon, il lui manque donc encore l'US Open de New York et l'Open d'Australie à Melbourne pour réaliser son Grand Chelem en carrière.

D'ici là, elle suit l'actualité du tennis de loin, mais pas moins intensément. «Je regarde tous les matchs des Suisses, explique-t-elle. En ce moment, je suis de très près Belinda Bencic. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois et depuis, nous avons des contacts informels. Je lui écris après chaque grand match – je suis quasiment sa plus grande fan. C'est génial qu'elle soit revenue avec autant de succès de sa pause maternité.» Toutefois, Michelle Gisin ne pourra pas vibrer lors de Roland-Garros, du moins pas avec Belinda Bencic. La Saint-Galloise a annulé sa participation à la dernière minute.

Carlos Alcaraz, leur chouchou

Au niveau international, Michelle Gisin partage avec son fiancé Luca son admiration pour l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre à Paris: «Luca est un grand fan, il regarde toutes lres rencontres de Carlitos. Et moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup en tant que joueur. D'une manière générale, je trouve cette phase de transition très excitante après l'ère du big four de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.»

Et à quel point se montre-t-elle habile avec une raquette de tennis? «Pas tant que ça, rigole-t-elle. Luca est en revanche très fan, il est parfois deux fois par jour sur le court – je n'arrive plus à suivre, mais j'essaie de rattraper mon retard pendant l'été.»