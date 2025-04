1/6 Lara Colturi pourrait changer de drapeau. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Lara Colturi est considérée comme l’un des plus grands talents de la Coupe du monde de ski. Elle a disputé 57 courses sur le circuit jusqu’à présent et a décroché ses premiers podiums la saison dernière en slalom géant (une fois deuxième et une fois troisième) et en slalom (une fois deuxième). Une première pour l’Albanie.

Âgée de 18 ans, il faut dire que la skieuse a la compétition dans le sang. Sa maman Daniela Ceccarelli a remporté l’or olympique en super-G en 2002 et est montée trois fois sur le podium de la Coupe du monde (deux fois deuxième en super-G et une fois troisième en descente).

Il n’est donc pas étonnant que l’Italie du ski ait été surprise lorsque Lara Colturi a décidé de changer de nation en mai 2022. Comme elle n’avait pas encore 16 ans à l’époque, elle a pu le faire sans l’accord de la fédération italienne. Et a pu véritablement lancer sa carrière sous le drapeau albanais.

Demande de changement

Aujourd’hui, cela pourrait à nouveau changer. Selon les rumeurs qui circulent dans les médias albanais, elle aurait déposé auprès de la fédération une demande de nouveau changement de nation – afin de courir à l’avenir pour l’Italie. Cette demande aurait été refusée, ce qui n’est pas étonnant étant donné le potentiel de la skieuse.

Le retour en arrière ne s’avère donc pas si simple. Lara Colturi ne peut pas changer de nation sans l’accord de la fédération albanaise. Si elle le faisait quand même, elle serait exclue pour un an de toutes les courses de Coupe du monde et des grands événements. Une chose qu’elle ne souhaite certainement pas, puisque les Jeux olympiques 2026 en Italie approchent à grands pas. Mais le temps presse, car les changements de nation doivent être annoncés à la Fédération internationale de ski (FIS) avant le 1er mai.

Spéculations sur les raisons

Reste à savoir pourquoi Lara Colturi veut retourner en Italie. Le manque de moyens financiers pourrait être une explication, tout comme le manque de visibilité du ski en Albanie. De plus, les grands noms de l’équipe italienne comme Federica Brignone, Sofia Goggia et Elena Curtoni ont déjà plus de 30 ans. Leurs carrières ne dureront pas éternellement et Lara Colturi pourrait combler le vide.

Ces éléments ne sont pour le moment que des rumeurs. Le manager de Lara Colturi n’a pas encore réagi aux sollicitations de Blick. La FIS n’a pour le moment reçu aucune demande de changement en ce sens.