Marco Odermatt remporte pour la cinquième fois le grand globe de cristal du classement général de la Coupe du monde. Après le géant de Lillehammer, il fête également sur scène avec l'équipe suisse de ski la victoire au classement par nations.

Andri Bäggli

Tout était déjà joué avant même la finale de la Coupe du monde à Lillehammer: Marco Odermatt s'était assuré le gain du classement général. Et même si le Nidwaldien n’a pas totalement convaincu lors des épreuves de fin de saison — aucune victoire et pas de petit globe en géant — la déception n’a pas vraiment eu le temps de s’installer.

Car le patron du ski mondial a, une fois de plus, marqué l’histoire cet hiver. À 28 ans, il est devenu le ou la skieur(se) suisse le plus souvent monté(e) sur un podium en Coupe du monde. Surtout, il s’est adjugé pour la cinquième fois le grand globe de cristal.

L’heure de la consécration

Après le géant de Lillehammer, place à la cérémonie. Le CEO de la FIS, Urs Lehmann, remet le précieux trophée à Marco Odermatt. Poignée de main, quelques mots échangés, puis le Suisse soulève le globe vers le ciel — pour la cinquième fois de sa carrière.

Un cri de joie fuse. À ses côtés, Lucas Pinheiro Braathen, désormais sous les couleurs du Brésil, et le Norvégien Atle Lie McGrath complètent le podium et applaudissent le champion.

Après les traditionnelles photos, Marco Odermatt remonte sur scène. Il célèbre d’abord le succès de la Suisse au classement des nations masculin, puis revient un peu plus tard avec toute l’équipe pour fêter la victoire au classement général des nations.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: la Suisse a totalisé 9110 points cet hiver, loin devant l’Autriche (8404). À lui seul, Marco Odermatt en a inscrit 3252 — une contribution qui résume parfaitement sa domination.