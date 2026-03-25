Loïc Meillard termine sa saison avec une nouvelle place sur le podium, mais le Valaisan ne se montre pas totalement satisfait. Il révèle les points sur lesquels il veut travailler cet été pour être plus fort l'hiver prochain et évoque l'immense bonheur qui l'attend.

Loïc Meillard parle des joies de la paternité et fait le bilan de sa saison

Loïc Meillard parle des joies de la paternité et fait le bilan de sa saison

Loïc Meillard est décidément chez lui à Hafjell. Le Valaisan d'origine neuchâteloise y affiche une constance impressionnante: en quatre courses disputées dans la station norvégienne, il est monté… quatre fois sur le podium. L’hiver dernier, il avait même réussi le doublé slalom géant–slalom en l’espace de vingt-quatre heures. Cette fois, il doit se contenter de deux deuxièmes places.

En slalom, tout semblait pourtant lui sourire à mi-parcours. Avec huit dixièmes d’avance, Loïc Meillard était idéalement placé pour s’imposer. Mais il n’a rien pu faire face à la démonstration de Timon Haugan lors de la seconde manche. «Je suis déçu, parce que je n’ai pas montré mon meilleur ski», confie-t-il au micro de la télévision suisse. Lui qui rêvait de conclure la saison sur une course parfaite doit se contenter d’un nouveau podium — le quatrième en slalom cet hiver, avec un détail frustrant: trois deuxièmes places et une troisième.

«Pas de victoire, sauf aux Jeux olympiques», résume-t-il avec lucidité. Avant de rappeler l’essentiel: «J’ai gagné la course la plus importante de l’hiver.» Mais ce manque de succès en Coupe du monde, combiné à une certaine irrégularité, l’a empêché de jouer le petit globe, finalement remporté par Atle Lie McGrath.

Trouver le bon équilibre

Autre statistique marquante: Loïc Meillard est sorti à quatre reprises en slalom cet hiver — une première depuis la saison 2018/2019. «À chaque fois que je suis sorti, j’allais vite», analyse-t-il. La vitesse est donc bien là, tout comme le niveau. Mais il reconnaît lui-même avoir parfois flirté avec la limite: «J’étais presque un peu dépassé par la vitesse. Je dois contrôler ça.» Un axe de travail clair pour l’été à venir.

Un printemps pas comme les autres

Mais avant de replonger dans la préparation, un autre grand moment l’attend. Cet été, Loïc Meillard et sa compagne Zoé Chastan s’apprêtent à accueillir leur premier enfant.

«Fonder une famille, c’est magnifique», sourit le champion olympique, déjà impatient de découvrir cette nouvelle aventure. «Je pense qu’il y aura de très belles émotions.»

La chambre du bébé est déjà à moitié prête, même si les déplacements compliquent un peu les choses. Quant au sexe de l’enfant, le suspense reste total: «C’est une surprise… Je le connais, mais je suis le seul.»



