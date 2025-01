Voici les stations où Marco Odermatt a fêté le plus de victoires

Aucun Suisse n'a autant exulté en Coupe du monde que Marco Odermatt.

Ramona Bieri

Le 6 décembre 2019, Marco Odermatt fêtait sa première victoire en Coupe du monde. Après une deuxième et une troisième place en slalom géant en mars 2019, le Nidwaldien est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium lors du Super-G de Beaver Creek (USA).

Près de cinq ans plus tard, le Suisse en est à 41 victoires. Il est ainsi le skieur helvétique le plus titré de l'histoire. Personne n'a triomphé aussi souvent en Coupe du monde et encore plusieurs fois au même endroit.

Son record personnel, Odermatt le détient à Alta Badia. Il a déjà remporté cinq fois le slalom géant dans la station italienne. Le Nidwaldien y a remporté ses victoires de 2021 à 2024, car deux courses ont eu lieu en 2023. Val d'Isère est la seconde station qui lui sourit le plus. Il y a décroché quatre sacres de suite dans sa discipline de prédilection, le slalom géant.

Course pour la légende à Adelboden

Dans son pays, Marco Odermatt a également beaucoup de succès. Et pas seulement parce qu'il a récemment été élu sportif suisse de l'année pour la quatrième fois consécutive. À Adelboden comme à Wengen, 'Odi' est déjà monté trois fois sur la plus haute marche du podium.

Dimanche, lors du slalom géant d'Adelboden, il tentera de remporter sa quatrième victoire. Un seul homme y est parvenu jusqu'à présent: Ingemar Stenmark. Le Suédois a gagné dans la station bernoise de 1979 à 1982 et il a même fêté une cinquième victoire en 1984. C'est pourquoi il est (pour l'instant) le skieur le plus sacré à Adelboden.

Marco Odermatt a aussi triomphé trois fois à Courchevel. Mais seulement une fois en Coupe du monde. En 2023, il a remporté l'or aux championnats du monde de descente et de slalom géant dans la station française. Sa seule victoire en Chine, il l'a également fêtée lors d'un grand événement. En 2022, il a été sacré champion olympique de slalom géant à Pékin.

Le palmarès d'Odermatt est loin d'être clos. Si l'on en croit les fans de ski suisses, il sera étoffé dès les deux prochains week-ends, lorsqu'il se propulsera hors du portillon de départ à Adelboden et Wengen.