Swiss-Ski s'assure le contrôle des entraînements sur le glacier de Zermatt et prévoit des courses de Coupe du monde au Gornergrat dès 2028. L'accord promet des avantages pour la promotion de la relève et un ski de compétition durable.

1/7 Pirmin Zurbriggen (à gauche) peut se réjouir: Zermatt accueillera bientôt à nouveau des courses de Coupe du monde. Photo: Zvg

Marcel W. Perren , Mathias Germann et Sven Thomann

La Suisse, nation numéro 1 du ski! Aux Mondiaux de Saalbach (Autriche), Swiss-Ski est en tête du tableau des médailles. Et en Coupe du monde, le classement par nations lui donne une avance irrattrapable. La fédération pourrait se reposer sur ses lauriers. Mais seulement en théorie. Car dans les faits, elle fait le contraire et profite du jour de repos aux Mondiaux pour faire une annonce fracassante. Dès l'été prochain et jusqu'en 2034, Swiss-Ski prendra en charge l'infrastructure d'entraînement sur le glacier du Théodule.

Et alors, pourraient se demander les moins avertis? En effet, à première lecture, cette annonce semble anodine, mais elle a des conséquences importantes. D'une part, elle résout la situation bloquée depuis l'hiver dernier, où les équipes professionnelles ne pouvaient pas s'entraîner sur le glacier en été. D'autre part, Swiss-Ski conclut un partenariat stratégique avec la FIS qui ouvre toutes les portes aux épreuves masculines de Coupe du monde de vitesse sur la nouvelle piste du Gornergrat.

La nouvelle piste doit d'abord être homologuée par la FIS, mais ce point est considéré comme étant une formalité par les initiés. L'objectif est d'organiser des courses sur la piste construite par Bernhard Russi entre 2028 et 2034, dans la deuxième moitié du mois de mars (donc plutôt en fin de saison). La FIS l'a garanti dans une lettre. Les permis de construire correspondants ont déjà été délivrés. Pour l'utilisation touristique, la piste du Gornergrat sera de toute façon réalisée d'ici fin 2027.

Particularité de la nouvelle piste: Marco Odermatt et compagnie voleraient au-dessus de la galerie ferroviaire du Gornergrat. Lorsque Blick a examiné la nouvelle descente avec Pirmin Zurbriggen en décembre dernier, la légende du ski a déclaré: «Nous verrons à cet endroit des sauts qui pourront atteindre 100 mètres».

La descente du Gornergrat, qui faisait partie intégrante du circuit de ski jusqu'en 1967, n'est pas la seule à bénéficier d'un nouveau souffle de vie. On étudie encore la possibilité pour les hommes d'organiser des épreuves techniques après les courses du Gornergrat à Cervinia (Italie), qui se trouve à l'autre pied du Cervin.

D'autres nations pourront louer la piste de Zermatt

Ce qui est encore plus important pour Swiss-Ski: le fait qu'elle pourra à l'avenir contrôler elle-même qui pourra s'entraîner sur le glacier de Zermatt en été et en automne. Il est clair que la priorité sera accordée aux équipes de Coupe du monde ainsi qu'à la relève suisse. Si d'autres nations - par exemple l'Autriche - souhaitent s'entraîner sur la glace éternelle du Valais, elles pourront frapper à la porte pour louer les pistes.

Ceux qui pensent que Swiss-Ski veut se faire de l'argent de cette manière se trompent. Il s'agit plutôt d'un atout majeur dans d'autres négociations. Un exemple: le patron de Swiss-Ski, Urs Lehmann, pourrait céder la piste d'entraînement aux Américains en échange d'un accès accru à la piste d'entraînement de vitesse de Copper Mountain (Etats-Unis).

Les Zermatt Bergbahnen prépareront quotidiennement les pistes d'entraînement sur le glacier du Théodule. Martin Hug, CEO de Zermatt Bergbahnen: «Le ski de compétition sera le grand gagnant de ce partenariat à long terme».

Un jalon pour la relève suisse

Walter Reusser, co-CEO de Swiss-Ski, déclare: «Le nouvel accord entre Swiss-Ski et Zermatt montre la voie à suivre. Zermatt est le domaine skiable sur glacier le plus haut d'Europe et offre les meilleures conditions pour les entraînements de vitesse. Le fait que nous puissions en assurer l'utilisation en partenariat et à long terme est d'une immense valeur, en particulier pour le sport de descente mondial et la formation de la relève dans le domaine de la vitesse».

En outre, les nations participant à la Coupe du monde pourraient ainsi «réduire considérablement les séjours d'entraînement dans l'hémisphère sud et apporter ainsi une contribution substantielle à un ski de compétition plus durable», selon Walter Reusser.

Franz Julen: «Une vision juste pour le ski de compétition»

Franz Julen, président des Zermatt Bergbahnen et du Matterhorn Cervina Speed Opening, se réjouit également. «Ce nouveau partenariat donne à tous les partenaires concernés le temps d'élaborer en toute sérénité les meilleures solutions d'entraînement et de course pour le ski de compétition et le tourisme. Même en tenant compte des changements climatiques, nous sommes convaincus qu'avec cette stratégie commune à long terme, nous poursuivons la bonne vision pour un ski de compétition à l'avenir assuré».