La saison terminée, les stars du ski alpin s’offrent une parenthèse loin des pistes. Soleil, famille, surf ou vélo avant de replonger dans la préparation.

Ramona Bieri

Henrik Kristoffersen

Après la fin de saison, l’heure est aux retrouvailles familiales pour Henrik Kristoffersen. Avec son épouse Tonje et leur fils Emil, le Norvégien est parti chercher le soleil. La destination reste inconnue, mais sa femme a partagé plusieurs images du séjour. Elle écrit: «Nous profitons de notre dernière aventure en tant que famille de trois, avant que la petite sœur nous rejoigne». Le couple attend son deuxième enfant.

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Marco Schwarz

Le polyvalent autrichien Marco Schwarz s’est, lui aussi, accordé une courte pause au chaud. Il n’a pas révélé où il s’est rendu. L'Autrichien n’a pas seulement profité de la mer, mais aussi de la gastronomie locale. Sous ses photos, Schwarz annonce déjà qu’il retrouvera bientôt les skis.

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Anna Swenn-Larsson

Médaillée de bronze du slalom aux Jeux olympiques, Anna Swenn-Larsson a choisi l’Asie après la saison. En compagnie de son compagnon, la Suédoise a passé cinq jours à Tokyo et Sapporo. Elle qualifie ce court voyage de réussite totale. Elle en a aussi tiré une conclusion, livrée avec humour: «J’ai compris que mon ami était probablement japonais dans une vie antérieure». Elle n’en dit pas davantage.

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Lindsey Vonn

Après sa lourde chute aux Jeux olympiques, Lindsey Vonn reprend progressivement le fil du quotidien. L’Américaine ressent parfois le besoin de souffler. Elle ne part pas encore en vacances, mais s’accorde, entre deux entraînements, un passage au bord de la mer.

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Lucas Braathen

Début mars, Lucas Braathen avait dévoilé ses projets d’intersaison. Il passera les prochaines semaines au Brésil, notamment pour passer davantage de temps avec sa compagne Isadora Cruz. Sur Instagram, il montre leur quotidien. Le couple profite de Rio de Janeiro et assiste notamment à un défilé de mode.

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Mikaela Shiffrin

Lauréate du classement général de la Coupe du monde, Mikaela Shiffrin n’a pas encore dévoilé ses projets de vacances. Elle a toutefois confié à The Players' Tribune ce qui figure en tête de sa liste: «Enfin rencontrer ma nièce!» Son frère Taylor est récemment devenu père. L’Américaine a aussi d’autres priorités immédiates: «Vider mon armoire, aller chez le dentiste et réaliser un contrôle dermatologique». Des vacances apparaîtront sans doute bientôt dans l’agenda, probablement avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde.

Giovanni Franzoni

Le spécialiste italien de la vitesse Giovanni Franzoni troque la neige contre l’eau et les skis contre une planche. Pour récupérer après une saison exigeante, Franzoni s’essaie au surf. De quoi concurrencer Marco Odermatt, lui aussi excellent surfeur. Le Nidwaldien maîtrise manifestement aussi bien les vagues que les pistes.

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Joan Verdu

Manifestement, Joan Verdu n’est pas adepte de l’oisiveté. Il passe ses vacances à vélo, comme il le montre sur Instagram. «Je ne peux pas m’arrêter, je ne vais pas m’arrêter», écrit l’Andorran.

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Stéphanie Jenal

Victime d’une grave blessure la saison dernière, Stephanie Jenal avait effectué son retour cet hiver. Elle a toutefois dû mettre un terme prématuré à sa saison en raison de fortes douleurs au genou. La spécialiste suisse de vitesse a depuis passé «quelques jours au paradis». Elle s’est rendue en République dominicaine.