Alexander Hornstein

Grâce à des personnalités telles que Bernhard Russi, Beat Feuz ou Marco Odermatt chez les hommes et Vreni Schneider, Erika Hess ou Lara Gut-Behrami chez les femmes, la Suisse a toujours fait partie des grandes nations du ski. Aujourd'hui comme hier, Swiss Ski a remporté de nombreuses victoires en Coupe du monde, des médailles olympiques et mondiales, et ce depuis les débuts du sport. Lors des tout premiers Mondiaux de ski en 1931 à Mürren, dans le canton de Berne, l'équipe de Suisse a remporté quatre médailles, dont deux en or.

Jusqu'aux derniers Mondiaux de 2023 à Courchevel/Méribel (France), la Suisse a remporté 207 médailles supplémentaires (211 au total, 72 en or, 73 en argent et 66 en bronze). La compétition la plus réussie a été celle de Crans-Montana en 1987, où la Suisse a remporté un nombre incroyable de 14 médailles, dont huit (!) en or. Lors des derniers championnats du monde, il y a deux ans, sept places de podium ont encore été décrochées. Jasmine Flury en descente et Marco Odermatt en géant et en descente ont été couronnés champions.

Lors de l'édition de cette année à Saalbach, en Autriche, nous avons également de bonnes chances de remporter des métaux précieux dans diverses courses et de réaliser ainsi quelque chose d'historique. Lors du coup d'envoi de l'événement par équipe, le quatuor composé de Luca Aerni, Delphine Darbellay, Wendy Holdener et Thomas Tumler s'est tout de suite classé deuxième. En super-G féminin, nous sommes malheureusement rentrés bredouilles. Marco Odermatt a fait mieux, en réalisant une course de folie lors du super-G masculin, ce qui lui a permis de remporter la première médaille d'or de cette édition. Et Franjo von Allmen a remporté l'or de manière sensationnelle en descente, Alexis Monney décrochant le bronze. Et d'autres médailles devraient suivre!

Voici les médailles suisses à Saalbach 2025

Or

Marco Odermatt (27 ans), super-G

Franjo von Allmen (23 ans), descente

Argent

Delphine Darbellay (22 ans), Wendy Holdener (31 ans), Luca Aerni (31 ans) et Thomas Tumler (35 ans), Team-Event

Bronze