La Suisse participe aux Mondiaux de ski à Saalbach avec 11 femmes et 13 hommes. Toutes et tous ne sont pas de sérieux prétendants au podium - mais la plupart le sont. Voici un tour d'horizon exhaustif des atouts de la Suisse à ces Championnats du monde.

1/6 Deux candidates à l'or chez les femmes: Lara Gut-Behrami et Corinne Suter (en haut à droite), qui ont déjà fêté des podiums, ici à Cortina. Photo: Getty Images

Mathias Germann et Marcel W. Perren

Combien de médailles pour la Suisse à Saalbach? La Suisse peut sans doute en espérer une dizaine, si tout va bien. Voici la liste complète des prétendantes et prétendants.

Les femmes

Un potentiel en or

Lara Gut-Behrami (33 ans): Lors des Championnats du monde de Méribel (France) il y a deux ans, la Tessinoise est repartie bredouille. «C'était deux semaines de merde», avait-t-elle alors déclaré. Mais cela ne veut rien dire pour Saalbach. La descente est sans doute trop facile pour qu'elle y brille par rapport à ses concurrentes, plus rapides mais moins techniques, mais tout est possible en super-G et en géant. La victoire à Garmisch il y a une semaine a-t-elle ouvert le champ des possibles? Le fait est que Lara Gut-Behrami est en grande forme.

Corinne Suter (30 ans): Les grandes manifestations ? C'est tout à fait son truc! Championne du monde en 2021, championne olympique en 2022 - pas besoin d'en dire beaucoup plus. Sa courbe de forme, après sa blessure aux ligaments croisés et au ménisque il y a un an, monte et monte encore. La feuille de route lui convient et la descente, avec ses longues parties de glisse et ses longs virages, est faite pour elle.

Camille Rast (25 ans): Son talent a longtemps été reconnu, mais les blessures et les maladies l'ont arrêtée. Mais c'est terminé! Cet hiver, Camille Rast s'est classée dans le top 5 de tous les slaloms de Coupe du monde (7) et elle a gagné deux fois. La Valaisanne est en tête du classement de la discipline. Mais gère-t-elle la pression? Oui. Elle est très mûre pour son âge et n'a pas la tête qui tourne.

Wendy Holdener (31 ans): Il y a deux ans, elle était en route pour l'or en slalom lorsqu'elle a commis une erreur et a été éliminée. Les larmes ont coulé. Plus récemment, à Courchevel (France) en Coupe du monde, elle a également été éliminée après avoir terminé deuxième à mi-parcours - un constat amer. Pourtant, Wendy Holdener sait comment se déroulent les championnats du monde - elle a remporté trois fois l'or et trois fois l'argent. A Saalbach, elle a trois chances de remporter l'or: lors de l'épreuve par équipes, du combiné par équipes et du slalom.

Un potentiel de podium

Mélanie Meillard (26 ans) : Presque personne ne parle d'elle - mais cela pourrait justement être la chance de Meillard. Elle a terminé trois fois cinquième en slalom cet hiver, il ne lui manque pas grand-chose pour monter sur le podium. Et qui sait : si l'une ou l'autre star devait échouer, son heure pourrait bien sonner.

Un potentiel de sensations

Malorie Blanc (21 ans): La Valaisanne d'Ayent skie comme elle est dans la vie: de manière rafraîchissante. Deuxième place au super-G de Sankt-Anton (Autriche), 9e place en descente le lendemain. Elle est déjà championne du monde junior. Et bientôt championne du monde chez les grands? C'est peu probable. Mais il ne faut en aucun cas perdre Malorie Blanc de vue.

Un potentiel pour l'avenir

Eliane Christen (25 ans) et Aline Höpli (23 ans): Deux championnes de slalom qui ont longtemps souffert de blessures. Eliane Christen a même pensé à se retirer. Aux championnats du monde, elles n'ont rien à perdre et peuvent attaquer à fond. Le problème: leurs numéros de dossard très élevés.

Les hommes:

Un potentiel en or

Marco Odermatt (27 ans): Lors des derniers Championnats du monde à Courchevel, le skieur originaire du lac des Quatre-Cantons a remporté l'or en descente et en géant. Il n'y a qu'en super-G que le champion olympique n'a encore jamais remporté de médaille lors de championnats du monde. En remportant le dernier super-G de Coupe du monde à Kitzbühel, Marco Odermatt a pris rendez-vous pour effacer cette dernière tache à Saalbach.

Loïc Meillard (28 ans): Le vice-champion du monde de slalom géant n'a certes pas encore gagné de course de Coupe du monde cet hiver. Avec trois deuxièmes places et deux troisièmes places, il a cependant prouvé être en très bonne forme. Il est tout à fait envisageable que le Valaisan participe au combiné par équipe organisé pour la première fois avec Marco Odermatt. Et la combinaison Odermatt (descente)/ Meillard (slalom) devrait être difficile à battre.

Franjo von Allmen (23 ans): le charpentier de formation a remporté sa première victoire en Coupe du monde lors du super-G du Lauberhorn et a terminé trois fois deuxième en descente (Gröden, Bormio et Wengen). D'un point de vue statistique, le Bernois de l'Oberland est donc le plus fort challenger de la superstar Marco Odermatt dans les disciplines de vitesse. Et comme Franjo von Allmen possède des nerfs extrêmement solides, il n'y a aucune raison pour qu'il ne parvienne pas à égaler ses résultats en Coupe du monde lors de sa première participation aux Championnats du monde.

Alexis Monney (25 ans): à ce jour, Jacques Lüthy (65 ans, médaille de bronze en slalom en 1980), atteint de démence, est le seul Fribourgeois à avoir remporté une médaille alpine lors de championnats du monde. Alexis Monney, qui a grandi à Châtel-Saint-Denis, pourrait changer cela à Saalbach. Ces dernières semaines, le fils de l'ex-entraîneur de Swiss-Ski Louis Monney a démontré qu'il comptait parmi les meilleurs descendeurs du moment, avec sa victoire à Bormio et sa deuxième place sur la Streif.

Un potentiel de podium

Justin Murisier (32 ans): Depuis son triomphe grandiose en décembre lors de la descente de Beaver Creek (Etats-Unis), le Valaisan n'a plus enregistré de podium. Mais avec sa sixième place à Bormio et sa septième place au Lauberhorn, le forestier-bûcheron de formation a montré qu'il pouvait être rapide sur les pistes les plus diverses.

Stefan Rogentin (30 ans): Le Grison doit trembler pour sa place de départ en descente, mais en super-G, il fait partie de nos meilleurs atouts. L'année dernière, ce fils d'un roi de la musique (Walter Rogentin joue de la clarinette avec l'orchestre Oberalp) a remporté sa première victoire en Coupe du monde sur la piste des championnats du monde de Saalbach.

Thomas Tumler (35 ans): Le senior de l'équipe a lui aussi d'excellents souvenirs de la piste de Saalbach - lors de la dernière finale de la Coupe du monde, le skieur de Samnaun a réussi à monter sur le podium en terminant troisième du slalom géant. Au début de la saison, «TT» a triomphé à Beaver Creek.

Daniel Yule (32 ans): Avec sept victoires en Coupe du monde, le Valaisan est le spécialiste du slalom le plus titré de l'histoire de Swiss-Ski. Après un début timide en cet hiver de championnats du monde, ce fils d'immigrés britanniques a pris de l'élan ces dernières semaines. Lors du slalom du Lauberhorn, il s'est classé sixième et a manqué une nouvelle victoire pour seulement cinq dixièmes.

Un potentiel de sensations

Tanguy Nef (28 ans): En Coupe du monde, le Genevois n'a jamais atteint ses limites à 100% ces derniers mois, car il voulait s'améliorer dans la liste de départ en obtenant des résultats constants dans les points. Le spécialiste du slalom y est parvenu en se classant cinq fois dans le top 15 en neuf courses. Mais comme chacun sait, seules les médailles comptent aux championnats du monde. Et si Tanguy Nef prend tous les risques, il pourrait bien réussir à faire sensation.

Un potentiel pour l'avenir

Aucun coureur de Coupe du monde n'entre dans cette catégorie.