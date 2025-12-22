DE
FR

Clément Noël mène le bal
Loïc Meillard en embuscade après la première manche

Loïc Meillard s'est classé troisième de la première manche du slalom d'Alta Badia (+0.26). C'est le Français Clément Noël qui a réalisé le meilleur temps (53.30).
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Loïc Meillard s'est classé troisième lors de la première manche du slalom d'Alta Badia.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Valaisan d'origine neuchâteloise, qui s'élançait avec le dossard no 1, a livré une manche très solide, signant notamment le meilleur chrono dans le secteur 3. Il peut envisager la 2e manche, au programme dès 13h30, avec confiance.

Clément Noël s'est montré le plus rapide lundi matin. Il a devancé de 0''09 le Norvégien Atle Lie McGrath. Derrière Meillard, le deuxième meilleur Suisse a été le Genevois Tanguy Nef (10e), qui a concédé 0''89. Le Valaisan Daniel Yule a lui fini à 1''74 et sa place en finale n'est pas encore assurée.

Plus sur le ski
La légende Christof Innerhofer traverse les générations en Italie
Un drame a soudé les liens
La légende Christof Innerhofer traverse les générations en Italie
«Ce slalom de lundi à Alta Badia est totalement inadapté!»
Quelle drôle d'idée!
«Ce slalom de lundi à Alta Badia est totalement inadapté!»

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni peuvent pour leur part déjà ranger leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus