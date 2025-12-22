Loïc Meillard en embuscade après la première manche

Loïc Meillard s'est classé troisième de la première manche du slalom d'Alta Badia (+0.26). C'est le Français Clément Noël qui a réalisé le meilleur temps (53.30).

ATS Agence télégraphique suisse

Le Valaisan d'origine neuchâteloise, qui s'élançait avec le dossard no 1, a livré une manche très solide, signant notamment le meilleur chrono dans le secteur 3. Il peut envisager la 2e manche, au programme dès 13h30, avec confiance.

Clément Noël s'est montré le plus rapide lundi matin. Il a devancé de 0''09 le Norvégien Atle Lie McGrath. Derrière Meillard, le deuxième meilleur Suisse a été le Genevois Tanguy Nef (10e), qui a concédé 0''89. Le Valaisan Daniel Yule a lui fini à 1''74 et sa place en finale n'est pas encore assurée.

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni peuvent pour leur part déjà ranger leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.