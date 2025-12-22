«Ce slalom de lundi à Alta Badia est totalement inadapté!»

Un slalom un lundi matin à Alta Badia? Quelle drôle d'idée... C'est pourtant ce qui attend les skieurs en ce début de semaine. Les explications.

Marcel W. Perren

Lundi, à Alta Badia, le slalom le plus controversé du calendrier de la Coupe du monde est au programme pour la septième fois. Le pape du ski allemand Felix Neureuther (13 victoires en Coupe du monde) fait partie des plus grands détracteurs de l'événement qui aura lieu sur la Gran Risa. «Cela commence par le fait que cette piste se prête parfaitement à l'organisation d'un géant, mais que le terrain ne convient pas du tout à un slalom attractif», estime le vice-champion du monde 2013.

Mais il y a quelque chose qui le dérange encore plus dans le contexte de ce slalom dans le Tyrol du Sud: «Un lundi juste avant Noël est à peu près le jour le moins approprié pour organiser une course de Coupe du monde. Je ne peux pas m'imaginer que ce slalom génère de bonnes audiences à la télévision. Peu de gens trouveront le temps de regarder la première manche à 10h du matin. Et lorsque la manche décisive sera lancée à 13h30, la plupart des fans de ski seront également au travail».

Beat Feuz pense comme Felix Neureuther

Felix Neureuther enfonce le clou: «Je peux comprendre la colère des descendeurs de voir que le calendrier de la Coupe du monde prévoit beaucoup plus de slaloms, notamment sur la base de cet exemple. Si l'on supprimait sans le remplacer ce slalom totalement inadapté à Alta Badia, on ferait un premier pas vers l'égalité des chances».

Que pense le champion olympique de descente Beat Feuz de ce sujet? «En tant qu'ancien spécialiste du slalom, Felix est certainement mieux placé pour juger quel terrain se prête le mieux à un slalom. Mais si la FIS souhaite réellement améliorer l'équilibre entre technique et vitesse dans le calendrier de la Coupe du monde, je suis également d'avis que le slalom d'Alta Badia pourrait être supprimé en premier lieu».

Cet hiver, les spécialistes de la technique pourront disputer deux épreuves de Coupe du monde de plus que les spécialistes de la descente et du super-G.