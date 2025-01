Henrik Kristoffersen se plaint tout le temps et agace tout le monde! Cette fois, c'est Benjamin Raich qui demande au Norvégien d'arrêter de couiner.

1/5 Henrik Kristoffersen est éliminé dès la première manche du slalom de Kitzbühel. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren et Cédric Heeb

Henrik Kristoffersen a de moins en moins d'amis dans la grande famille du ski. La raison: il ne se passe presque plus un week-end de Coupe du monde sans que le champion du monde de slalom norvégien ne critique quelque chose.

Après son élimination lors du slalom géant d'Adelboden, le skieur de 30 ans a qualifié le tracé de l'Autrichien Martin Kroisleitner de «honte». Après son échec au slalom de Kitzbühel, il a fulminé: «Ici, tu peux jouer au hockey sur glace, mais skier est difficile. Nos skis sont faits pour la neige, pas pour la glace».

Après cette déclaration, l'ancien champion autrichien de géant et de slalom Benjamin Raich (46 ans, double champion du monde et champion olympique, 36 victoires en Coupe du monde) enrage sur la télévision publique autrichienne: «Que Henrik arrête enfin de se plaindre, je n'en peux plus d'entendre tout ça!» Les conditions n'auraient «pas pu être bien meilleures», mais «il a toujours quelque chose à redire».

En décembre, après le géant de Val-d'Isère, Daniel Yule avait tenu des propos tout aussi clairs à l'adresse de Henrik Kristoffersen. Le Norvégien avait alors conclu le dialogue houleux avec le Valaisan par un «Va te faire foutre, Daniel».

Son coéquipier s'est bien débrouillé avec la piste de glace

Henrik Kristoffersen est également assez isolé dans sa critique de la piste de glace. L'Autrichien Marco Schwarz, interrogé par la chaîne de télévision autrichienne ORF, estime que la piste est «en très bon état».

Timon Haugan, qui, comme Henrik Kristoffersen skie sur des skis Van Deer, a pris le départ avec le numéro 1 juste avant son compatriote et a réalisé le meilleur temps de la première manche. Il a déclaré qu'il était difficile de skier sur la glace, mais a aussitôt ajouté: «Nous avons essayé beaucoup de skis et j'avais un bon réglage».