La saison de ski est terminée, il est temps de passer à la caisse! Chez les hommes, Marco Odermatt est logiquement le roi du prize money pour la cinquième année consécutive. Le compte en banque de Camille Rast a lui aussi passé un bel hiver.

Ramona Bieri

Neuf victoires, cinq autres podiums, trois médailles olympiques, un cinquième sacre consécutif au général de la Coupe du monde et deux petits globes: Marco Odermatt a, une fois encore, impressionné par sa régularité, même si sa fin de saison lui a laissé quelques regrets. En super-G, sa folle séri de 30 courses consécutives terminées dans le top 7 s’est arrêtée. En géant, il est sorti dès la première manche lors de la finale, abandonnant ainsi son trône après quatre petits globes d’affilée.

Un autre trône, en revanche, lui reste acquis: celui du prize money. Pour la cinquième année consécutive, le Nidwaldien domine le classement des gains. Certes, il reste loin de son record de 941’200 francs en 2022/23, mais avec 678’774 francs, la moisson reste plus que solide.

Derrière lui, la hiérarchie évolue. Lucas Pinheiro Braathen prend la deuxième place, tandis que Loïc Meillard complète le podium. Franjo von Allmen figure lui aussi dans le top 10.

Mikaela Shiffrin reprend sa couronne

Chez les femmes, la reine redevient Mikaela Shiffrin. Après une saison précédente tronquée, l’Américaine reprend la tête avec 563’315 francs. Son hiver est impressionnant: neuf victoires en slalom, deux autres podiums, un titre olympique, le globe de la discipline et le général.

Contrairement au large écart entre Marco Odermatt et son dauphin, le classementfcs est plus serré derrière Mikaela Shiffrin, qui devance Emma Aicher d’un peu moins de 210’000 francs.

Camille Rast, meilleure Suissesse

Côté helvétique, Camille Rast signe la meilleure saison de sa carrière sur le plan financier, avec près de 300’000 francs. Elle fait même mieux que ses compatriotes masculins comme Loïc Meillard ou Franjo von Allmen, se plaçant numéro 2 suisse derrière Marco Odermatt.

Derrière elle, Corinne Suter profite d’une fin de saison solide pour grimper au classement.

Plus bas dans la hiérarchie, Alessio Miggiano a décroché ses premiers gains grâce à ses premiers points, tout comme Sue Piller. À l’autre extrémité, Jasmin Mathis (1092 francs pour une 23e place), Fadri Janutin et Marc Rochat (1066 francs chacun) ferment la marche.

L'Autriche largement battue par la Suisse

La comparaison avec l’Autriche reste flatteuse pour la Suisse. Au total, 21 skieurs autrichiens ont gagné de l’argent en Coupe du monde pour un total de 1’000’839 francs — soit seulement 31’487 francs de plus que le seul duo Marco Odermatt-Loïc Meillard (969’352 francs).

Reste que les stars du ski ne vivent pas uniquement des prize money: les contrats de sponsoring, d’équipement et les primes des fédérations pour les podiums et globes pèsent également lourd dans leurs revenus.