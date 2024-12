«Lindsey Vonn n'est pas seule dans son addiction à l'aventure»

Lindsey Vonn en tête de course à Beaver Creek: elle reprend maintenant le chemin de la Coupe du monde à Saint-Moritz. Photo: Getty Images

Bernhard Russi

Elle le fait! Lindsey Vonn va faire son come-back, qui fait parler du ski au-delà des frontières.

Elle se lance à nouveau un grand défi. Pas comme Marcel Hirscher en géant ou en slalom. Non, en vitesse, au-delà de 100 km/h. Là où les très grands dangers guettent à chaque virage, à chaque seconde.

Pourquoi, Lindsey? L'addiction au succès, aux applaudissements? Le feu des projecteurs du public? Ou est-ce l'addiction difficilement explicable à l'ivresse de la vitesse? Cette sensation entre glisser et voler? L'addiction à la neige, à la nature et à l'aventure?

S'agit-il de raisons économiques, c'est-à-dire d'argent? Un peu de tout cela est probablement ce qui se rapproche le plus de la vérité. La notoriété et l'argent? Avec 2,4 millions d'abonnés Instagram, Lindsey Vonn fait exploser les frontières du sport et laisse dans l'ombre des stars actives comme Mikaela Shiffrin (1,4 million), Marco Odermatt (420'000) ou Lara Gut-Behrami (50'000). Mais Insta, comme l'argent, n'est pas tout le bonheur sur terre.

Alors c'est l'aventure, l'addiction au sentiment de dépassement de soi qui sommeille toujours, la lutte contre la neige et la montagne. L'addiction au succès. D'autres connaissent cela aussi. Moi aussi! Mais dans d'autres mondes. Le Rallye Paris-Dakar, la course Vasa, le marathon de New York ou l'escalade libre ont été pour moi – ou le sont toujours – des destinations d'évasion possibles.

Lindsey Vonn était la meilleure, elle peut encore le faire. Elle est en forme et a les capacités techniques et physiques pour être devant. Mais elle me rappelle aussi ses terribles chutes et ses blessures. En 230 courses de vitesse, elle a certes gagné 72, mais elle a aussi chuté ou été éliminée dans 35 d'entre elles.



J'espère que Lindsey n'oubliera pas cela en suivant son addiction.