«Attention aux attentes trop élevées envers Marco Odermatt»

Marco Odermatt lors de la reconnaissance de la Birds of Prey: le surdoué va-t-il remporter sa première victoire en descente à Beaver Creek? Photo: Sven Thomann

Bernhard Russi

L'hiver est arrivé! Place à Beaver Creek! Les courses de ski en Amérique du Nord promettent du suspense et du spectacle. On attend de notre Marco Odermatt qu'il mette le turbo après son élimination à Sölden et qu'il fasse le vide. Qu'il confirme ce dont il est capable et qu'il répète ce à quoi nous sommes habitués. On s'attend à ce qu'il gagne à nouveau.

«On» – qui est-ce exactement? Vous et moi? Les médias? Les fans? Oui, nous nous habituons tous rapidement aux succès et aux victoires, en oubliant que de temps en temps, quelques centièmes de seconde ont fait la différence ou que parfois, les erreurs des autres ont aussi ouvert la voie à la victoire.

«On», c'est beaucoup de monde. Mais «on», ce n'est pas Odermatt lui-même. Et pas non plus les autres athlètes de haut niveau qui entrent en ligne de compte pour la victoire. Ils savent tous qu'à chaque course, tout repart de zéro.

Une grande performance n'est pas automatiquement une victoire

Malgré tout, il est dans la nature du sport que les vainqueurs d'hier soient automatiquement les favoris de demain. C'est ce que «Odi» s'est attiré lui-même avec ses victoires en série de l'année dernière.

La piste et les conditions de Beaver Creek contribuent également à cette grande attente. Des pentes raides, de grands sauts, des virages difficiles et des pentes rudes. La Birds of Prey est taillée sur mesure pour Marco Odermatt. Il peut facilement compenser la partie glissante au départ dans la descente et la partie un peu plus plate du géant par le reste de la piste, qui est techniquement difficile.

On peut donc se réjouir et s'attendre à un grand Marco Odermatt. Et si les victoires ne suffisent pas, «on» le verra malgré tout à nouveau au départ en tant que favori.