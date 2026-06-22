Après une saison éprouvante, l'heure est venue de prendre des vacances et de se reposer pour les stars du ski. Celles-ci sont attirées par les destinations ensoleillée et partagent leur bon temps sur les réseaux sociaux.

Ramona Bieri

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde ont enfin du temps à consacrer l’un à l’autre. Le couple vedette du cirque blanc s’est rendu début mai au Grand Prix de Formule 1 de Miami, avant de profiter de vacances au soleil. Entre moments à la plage et parties de golf, les deux champions savourent leur temps libre.

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Thea Louise Stjernesund et Timon Haugan

Fin février, Thea Louise Stjernesund et Timon Haugan ont officialisé leur relation. Les deux Norvégiens profitent désormais de vacances en couple au Japon. Au programme: visites touristiques, rencontres avec des animaux et découvertes culinaires.

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Joana Hählen

Retraitée depuis la fin de la saison dernière, Joana Hählen découvre une nouvelle vie. «Toujours beaucoup à faire, mais d’une autre manière», écrit l’ancienne spécialiste suisse de la vitesse sur Instagram. Entre événements liés à Swiss-Ski, moments au bord de l’eau et activités nautiques, elle profite pleinement de cette nouvelle étape.

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Delia Durrer

Considérée comme l’un des grands espoirs suisses de la vitesse, Delia Durrer a choisi de se ressourcer après une saison exigeante. «Un moment de détente dont j’avais grand besoin», confie-t-elle, sans révéler sa destination.

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Federica Brignone

La double championne olympique Federica Brignone ne renonce pas aux sensations fortes pendant ses vacances. À Fuerteventura, elle plonge avec des requins, surfe et profite de l’océan. L'Italienne poursuit ensuite son voyage aux Maldives avec son compagnon James Mbaye, ancien basketteur et mannequin, où le couple partage des moments de bonheur entre plongée et surf.

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Alice Robinson

«Spring break babyyyyyyy», écrit Alice Robinson sur Instagram. La Néo-Zélandaise a choisi la Floride pour se détendre après la saison.

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Leona Popovic

Leona Popovic reste fidèle au sport même pendant ses vacances. La Croate a parcouru Majorque à vélo avec des amis.

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Stephanie Brunner

Stephanie Brunner fait également partie de ceux qui ont choisi la mer. L’Autrichienne partage des photos de plage et de détente sans préciser sa destination.

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Giovanni Franzoni

Le spécialiste italien de la vitesse Giovanni Franzoni a troqué les skis pour une planche de surf. Le vainqueur de la descente de Kitzbühel 2026 profite des vagues et partage sa philosophie: «Moins on s’en fait, plus on vit.»

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Julia Scheib

Le 12 mai, Julia Scheib a célébré ses 28 ans à Tokyo. La spécialiste autrichienne du slalom géant a marqué l’occasion autour d’un repas festif.

Lara Colturi

Lara Colturi profite de l’intersaison pour découvrir son pays d’adoption, l’Albanie, en van. «Des kilomètres de routes vierges, des virages dans les montagnes, des couchers de soleil au bord de la mer et tous ces petits moments entre les deux», écrit-elle.

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Asja Zenere

Après avoir décroché son premier podium en Coupe du monde l’hiver dernier, Asja Zenere a choisi Punta Cana pour se ressourcer.

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Atle Lie McGrath

Le Norvégien Atle Lie McGrath passe ses vacances à Palm Springs avec sa compagne Maud Brandtzaeg. Entre golf, gastronomie et détente, il résume son séjour ainsi: «Certaines choses font du bien au corps, d’autres font du bien à l’âme.»

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Elena Curtoni

Elena Curtoni profite d’un séjour paradisiaque avec son mari Nicolo Robello. L’Italienne reste discrète sur la destination mais partage plusieurs clichés évoquant soleil, nature et détente.

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Thomas Tumler

Même en vacances dans les Caraïbes, Thomas Tumler reste fidèle au Bayern Munich. Écharpe du club autour du cou, le Suisse suit les performances de son équipe tout en profitant du surf et du soleil. «Cétait génial… j’ai rechargé mes batteries», résume-t-il.

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Camille Rast

La championne du monde de slalom Camille Rast (26 ans) a choisi la France pour ses vacances. Entre activités nautiques, sport et gastronomie, elle profite pleinement de son temps libre avec ses amis.

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Valérie Grenier

Au Costa Rica, Valérie Grenier a multiplié les rencontres avec la faune locale: singes, crocodiles et dauphins ont marqué son séjour.

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Corinne Suter

Corinne Suter a elle aussi pris la direction d’une destination ensoleillée. Sur les photos publiées, on la voit profiter de la plage, de la mer et des palmiers. «Changement de décor!», écrit-elle.

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Wendy Holdener

Accompagnée de son compagnon Rémy Allemann et d’amis, Wendy Holdener navigue en catamaran au large de la Micronésie. Elle résume cette première semaine en trois mots: «Ensoleillée, détendue et magnifique.»

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Emma Aicher

Emma Aicher, passée tout près du gros globe de cristal, profite désormais de vacances bien méritées entre baignades et plaisirs culinaires.

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Sofia Goggia

Sofia Goggia a choisi les Philippines pour vivre une aventure authentique. Entre baignades, rencontres locales, matchs de basket avec les enfants et hébergements modestes, l’Italienne savoure chaque instant. «Ce qui est beau, c’est de sortir du quotidien et de vivre de nouvelles expériences», écrit-elle.

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Vincent Kriechmayr

Vincent Kriechmayr passe ses vacances en Italie avec son épouse Michaela, profitant pleinement de la dolce vita.

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Giovanni Borsotti

Le spécialiste italien du slalom géant Giovanni Borsotti a opté pour la Thaïlande, entre plages paradisiaques et vie urbaine animée.

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Cornelia Hütter

Cornelia Hütter fait le plein de «vitamine mer», tout en continuant à pratiquer le tennis durant ses vacances.

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Lucas Braathen

Lucas Braathen passe plusieurs semaines au Brésil avec sa compagne Isadora Cruz. Le champion olympique partage régulièrement des moments de leur quotidien à Rio de Janeiro.

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Franjo von Allmen

Pas question de rester allongé sur une plage pour Franjo von Allmen. Le triple champion olympique préfère l’action et s’offre des sorties en VTT dans les bois avec plusieurs amis.

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Marco Kohler

Après sa grave blessure au genou à Kitzbühel, Marco Kohler s’accorde une pause bien méritée sous le soleil de Floride.

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Katharina Liensberger

Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier, Katharina Liensberger partage son temps entre rééducation et repos. Elle a notamment séjourné en Autriche et sur la côte croate afin de retrouver de l’énergie pour son retour.

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Henrik Kristoffersen

Henrik Kristoffersen profite d’un voyage en famille avec son épouse Tonje et leur fils Emil. Le couple attend son deuxième enfant et savoure ses derniers moments à trois.

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Marco Schwarz

Marco Schwarz a également profité du soleil avant de reprendre l’entraînement. Mer, gastronomie et détente étaient au programme.

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Anna Swenn-Larsson

Médaillée olympique en slalom, Anna Swenn-Larsson a passé plusieurs jours au Japon avec son compagnon. Entre Tokyo et Sapporo, la Suédoise a vécu un séjour qu’elle qualifie de très réussi.

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Lindsey Vonn

Toujours en convalescence après sa lourde chute aux Jeux olympiques, Lindsey Vonn s’accorde quelques parenthèses au bord de la mer entre deux séances de rééducation.

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Stephanie Jenal

Après une saison compliquée marquée par des douleurs au genou, Stephanie Jenal a retrouvé le sourire lors d’un séjour en République dominicaine, qu’elle décrit comme «quelques jours au paradis».