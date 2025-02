Lara Gut-Behrami a encore de grands objectifs en Coupe du monde

1/2 La plus importante : le classement général de la Coupe du monde. Là, la Tessinoise est au coude à coude avec Federica Brginone. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

Les derniers Championnats du monde de sa carrière ne se sont pas déroulés comme Lara Gut-Behrami l'avait imaginé. Lors du super-G de Saalbach, elle a terminé huitième. En descente, elle a été éliminée sans aucune chance de médaille. Le parcours relativement plat, parsemé de nombreuses bosses, n'était pas du tout à son goût.

Elle a ensuite décroché l'argent en combiné par équipes, grâce notamment au slalom de rêve de Wendy Holdener. Et enfin, elle a terminé 5e du slalom géant, à 2,68 secondes de la championne du monde Federica Brignone.

Loin d'être frustrée, Lara Gut-Behrami semblait sereine à Saalbach et a estimé que remporter pour la première fois une médaille de Championnat du monde en équipe était «tout simplement génial». Mais elle a surtout critiqué les journalistes qui, selon elle, parlent trop souvent de «déception» lorsqu'il n'y a pas de métal précieux à la fin d'une course.

«Je suis satisfaite, même sans médaille»

«Je ne dirais jamais qu'un athlète a eu une carrière décevante parce qu'il n'a jamais remporté de médaille», a-t-elle déclaré. Et la Tessinoise d'ajouter: «Au départ, je ne me dis pas: je veux gagner. Je veux plutôt bien faire. Je suis contente, même si je n'ai pas gagné de médaille en slalom géant.»

Lara Gut-Behrami ne pense pas à gagner? Certains seront étonnés par cette déclaration, les champions comme elle étant généralement poussés par cela. Il est quoi qu'il en soit certain que, dans les semaines à venir, la skieuse aura beaucoup à gagner en Coupe du monde. Le fait de ne plus seulement compter sur un top 3 dans une course est pour elle «un soulagement». «Le mot déception n'a alors pas sa place», souligne la skieuse.

La pression des Championnats du monde est passée

Lara Gut-Behrami a encore une chance de remporter quatre globes de cristal. Le plus important reste le classement général de la Coupe du monde. Federica Brignone (1ère) a 70 points d'avance. Tout est encore possible. Les deux slaloms géants de Sestriere sont importants, mais ne feront pas encore la différence. Pour remporter la Coupe du monde de slalom géant, la Suissesse aura toutefois besoin d'un petit miracle, Alice Robinson la devançant de 131 points. En descente, son retard de 114 points sur la tête (Brignone) est également important.



C'est en super-G que Lara Gut-Behrami a le plus de chances de décrocher un globe. Elle a 75 points d'avance sur Brignone et il reste encore trois courses. La Tessinoise déclare: «Je peux encore atteindre et obtenir tellement de choses en Coupe du monde. Je suis contente que la pression des Championnats du monde soit derrière.»