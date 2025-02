Après le succès des Mondiaux de Saalbach pour les Suisses, la suite des événements est passionnante. En plus d'une course à domicile à Crans-Montana ce week-end, le calendrier propose également une fin de saison brûlante et les traditionnels championnats suisses.

1/5 L'équipe suisse de ski a remporté 13 médailles aux Mondiaux de Saalbach. Photo: keystone-sda.ch

Pascal Keusch

Après les Mondiaux, voici le retour de la Coupe du monde! Deux semaines de ski intenses et réussies du point de vue suisse aux Mondiaux de Saalbach (Autriche) sont terminées. Mais les fans de ski ne seront pas en reste dans les semaines à venir, car le calendrier du ski alpin prévoit encore quelques moments forts. Blick dévoile quels sont les moments forts à venir.

Crans-Montana

Le week-end prochain, des courses de Coupe du monde masculines auront lieu à Crans-Montana (Valais) pour la première fois depuis 2012. Une magnifique occasion pour les nouveaux champions du monde de descente, Franjo von Allmen, et de super-G, Marco Odermatt, de faire la fâte devant leur public. Les spécialistes de la vitesse prendront le départ sur la légendaire piste «La Nationale».

Les Mondiaux juniors

Du 27 février au 6 mars, les juniors s'affronteront lors des Championnats du monde à Tarvisio (Italie). Les espoirs de la relève viennent de plus de 50 pays et sont âgés de 16 à 21 ans. Une attention particulière devrait être accordée aux deux Suissesses Stefanie Grob et Janine Mächler, qui ont toutes deux déjà participé à plusieurs épreuves de Coupe du monde. Ensemble, elles ont remporté le bronze en combiné par équipe aux Championnats du monde juniors 2024. Chez les juniors suisses, l'attention se portera sur Philipp Kälin et Sandro Manser, qui ont décroché leur premier podium en Coupe d'Europe cet hiver.

Double descente à Kvitfjell

Les deux doubles descentes de Kvitfjell (Norvège) constituent un autre temps fort du programme. Les femmes s'arrêteront sur la «montagne blanche» le premier week-end de mars, suivies par les hommes une semaine plus tard. Le format double, plutôt impopulaire auprès des skieurs, offre du spectacle aux fans.

Le retour de la Coupe du monde

Outre les courses techniques désormais traditionnelles de Kranjska Gora (Slovénie) les 1er et 2 mars et d'Are (Suède) les 8 et 9 mars, le monde du ski fait également halte cette saison sur deux sites qui font leur retour en Coupe du monde. A la mi-mars, les femmes se mesureront pour la première fois depuis cinq ans à La Thuile (Italie) en descente et en super-G, tandis que les hommes s'affronteront pour la première fois depuis plus de 20 ans à Hafjell (Norvège). Il s'agira des dernières courses avant la grande finale de la saison.

Finale de la saison en Amérique du Nord

Du 22 au 27 mars, le couronnement de la Coupe du monde de ski alpin 2024/2025 aura lieu dans la Sun Valley américaine. Les dernières courses de slalom, de slalom géant, de super-G et de descente se dérouleront dans l'Idaho et les vainqueurs du classement général de la Coupe du monde et des classements par discipline seront couronnés.

Les Championnat suisses

Début avril, la saison de ski se terminera avec les Championnats suisses à Zinal et Saint-Luc, en Valais. Les Championnats de Suisse sont l'occasion pour les skieurs de la relève de se mesurer aux skieurs confirmés de la Coupe du monde. .