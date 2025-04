Mauro Pini, récemment séparé de Petra Vlhova, devient directeur technique de l'équipe italienne masculine de slalom et géant. Le Tessinois de 60 ans, entraîneur chevronné, a signé pour deux ans, couvrant les JO 2026 et les Mondiaux 2027 à Crans-Montana.

Cela n’a pas traîné: moins de deux semaines après sa séparation d’avec la star slovaque du slalom Petra Vlhova (29 ans), Mauro Pini a déjà retrouvé un poste. Le Tessinois devient directeur technique de l'équipe italienne masculine de slalom et de géant. Il a signé pour deux ans et accompagnera ainsi l'équipe aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 ainsi qu'aux Mondiaux 2027 à Crans-Montana. À 60 ans, Mauro Pini compte parmi les entraîneurs de ski les plus titrés. Dernièrement, il avait toutefois fait parler de lui en raison des critiques émises par son ancienne protégée Lara Gut-Behrami lors des Mondiaux de Saalbach.