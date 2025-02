Lara Gut-Behrami tacle son ex-entraîneur après l'argent par équipe

Après avoir remporté l'argent aux Championnats du monde en combiné par équipes, Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener rayonnaient côte à côte. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La Tessinoise a expliqué pourquoi après la course.

1/5 Lar Gut-Behrami (à gauche) et Wendy Holdener avec leurs médailles d'argent. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

En 17 ans de carrière, Lara Gut-Behrami a remporté huit médailles aux Championnats du monde. Ce mardi, à Saalbach, elle en a remporté une neuvième. Il s’agit toutefois de la première médaille qu’elle ne remporte pas seule. En combiné par équipe, elle a décroché l’argent avec Wendy Holdener. «Jusqu’à aujourd’hui, je n’aurais jamais pensé que le sport d’équipe avait un sens. Mais aujourd’hui, je peux mettre cette idée de côté, cela fait du bien», assure cette dernière.

Après la cérémonie de remise des prix, les deux médaillées se sont exprimées auprès de la SRF. Auparavant, la Tessinoise a essuyé une larme de sa partenaire de combiné. Wendy Holdener explique cette scène: «J’avais de la tristesse en moi. Et je l’ai vue chez ma famille.» La skieuse fait logiquement référence au décès de son frère Kevin il y a un an, à seulement 34 ans. Il aurait fêté son anniversaire juste avant les championnats du monde.

«Ma relation avec de nombreuses athlètes a souffert»

De son côté, Lara Gut-Behrami a évoqué la transformation qu’elle a subie: «Il y a huit ou neuf ans, Wendy et moi n’aurions certainement pas pris le départ ensemble.» La Tessinoise explique pourquoi: «Lorsque Wendy est arrivée dans l’équipe, mon entraîneur, notre entraîneur en chef, a tout fait pour nous opposer. Ma relation avec de nombreuses athlètes en a souffert.» On peut aisément imaginer à qui la skieuse fait allusion. Elle s’est complètement brouillée avec le Tessinois Mauro Pini, qui l’avait accompagnée depuis le début de sa carrière et qui était autrefois un ami de sa famille. Aujourd’hui, il est l’entraîneur de Petra Vlhova.

Lors de la remise des prix, la Tessinoise a essuyé une larme sur la joue de sa coéquipière. Photo: Sven Thomann

«Wendy a certainement aussi vécu une période difficile à cause de la pression qu’on lui a mise», précise Lara Gut-Behrami. Lorsque l’animateur de la SRF Lukas Studer lui demande si elle estime que l’équipe était divisée à l’époque, Wendy Holdener répond simplement: «C’est une question difficile pour moi.» Lara Gut-Behrami pose alors sa main sur son épaule et dit en souriant: «Elle est un peu fatiguée. Wendy va très vite, et moi je parle.»