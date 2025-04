Après une grande saison Camille Rast fêtée en grande pompe chez elle à Vétroz

Championne du monde, no 3 du classement mondial du slalom, Camille Rast a vécu, à 25 ans, son plus bel hiver. Cela valait bien une réception officielle de sa commune de Vétroz vendredi, une semaine après celle organisée pour Loïc et Mélanie Meillard à Hérémence (VS).