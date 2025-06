1/6 En décembre dernier, Arnaud Boisset a fait une grave chute à Beaver Creek. Photo: Sven Thomann

Nicolas Horni

Depuis sa troisième place en super-G à Saalbach, au printemps 2024, Arnaud Boisset nourrit de grands espoirs pour les prochains championnats du monde d’hiver. Mais la suite ne s'est pas déroulée comme prévu: lors de la descente de Beaver Creek début décembre, le Valaisan a chuté tête la première à près de 120 km/h sur la piste verglacée des «Birds of Prey». Résultat: une commotion cérébrale, des contusions au visage et à l’épaule.

Malgré tout, il est parvenu à remonter sur les skis dès janvier et à prendre part aux épreuves de Wengen et Kitzbühel. Mais il ne se rendra finalement pas aux championnats du monde et mettra un terme prématuré à sa saison en février. «J’ai senti que mon corps avait encore besoin de temps pour récupérer complètement, afin que je puisse retrouver mon meilleur niveau», expliquait-il alors.

«Un arrêt au stand pour un entretien»

Le corps d’Arnaud Boisset n’a visiblement pas encore totalement récupéré. Comme il l’a écrit vendredi sur Instagram, il a dû effectuer un «arrêt au stand pour l'entretien de printemps». Depuis la reprise de l’entraînement en mai, il ressentait des douleurs persistantes au pied droit. «Peut-être à cause de mes acrobaties hivernales?», plaisante le skieur, en postant une photo de lui alité, la cheville enveloppée d’un épais bandage.

Après plusieurs examens, le diagnostic a révélé que des souris articulaires bloquaient sa cheville. Il s’agit de fragments d'os ou de cartilage qui circulent librement dans l’articulation. Pour les retirer, Arnaud Boisset a dû subir une «petite opération arthroscopique».

«L'opération s’est bien passée», rassure-t-il. Quelques jours de repos sont désormais au programme avant de pouvoir reprendre un entraînement normal. «Le retour sur les skis reste prévu pour le mois d'août», affirme-t-il.