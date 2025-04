Cette star du ski s'est fiancée aux Maldives

1/5 Miha Hrobat a vécu la meilleure saison de sa carrière. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Après la fin de la saison de ski, les athlètes profitent de vacances bien méritées. Le spécialiste slovène de la vitesse Miha Hrobat a lui aussi troqué la neige contre le sable. Il se détend aux Maldives, où il profite du soleil et explore le monde sous-marin.

En outre, ses vacances lui réservent un autre moment fort. Miha Hrobat a demandé la main de sa partenaire Lana Petek de manière très romantique sur la plage. «Elle a dit oui», révèle le skieur sur Instagram sous un cliché des nouvelles fiancées. Avant d'ajouter: «Pas étonnant». Petek est la femme à ses côtés depuis quelques années déjà. Le couple a deux enfants: leur fille Ava (4 ans) et leur fils Maks (2 ans).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les félicitations du cirque blanc ne se font pas attendre. «Félicitations… Bien joué», écrit par exemple Niels Hintermann sous la photo. Daron Rahlves, Klemen Kosi ou Sandro Simonet, qui s'est marié il y a quelques semaines, se joignent également aux félicitations.

Trois fois sur le podium

Miha Hrobat a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Le spécialiste de la vitesse a fêté sa première apparition sur le podium lors de la première descente de l'hiver à Beaver Creek (USA) - sa 104e course de Coupe du monde. Il s'est classé troisième derrière le duo suisse Justin Murisier et Marco Odermatt.

Et comme toutes les bonnes choses n'arrivent pas seules, le Slovène a enchaîné avec deux autres troisièmes places (une fois en descente et une fois en super-G). Il a terminé 15e au classement général de la Coupe du monde et a raté le podium de sept points au classement de la descente.