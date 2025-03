Carlo Janka va faire une apparition dans un jeu télévisé

Le présentateur Kai Pflaume reçoit Anna Veith, Maria Höfl-Riesch et Carlo Janka (de gauche à droite) dans une émission samedi soir sur SRF1. Photo: SRF/NDR/Thorsten Jander

Marco Pescio

Durant sa carrière, les exploits de Carlo Janka sur les pistes de ski ont été diffusés à une heure bien plus matinale. Ce samedi, le public alémanique va pouvoir le voir pour une fois en prime time à 20h10. L'ancien champion olympique et champion du monde participe à l'émission «Klein gegen Gross – Das unglaubliche Duell» sur SRF 1. Après Didier Cuche et Beat Feuz, il est déjà le troisième ex-skieur suisse à recevoir cet honneur.

Carlo Janka se présente avec les autres légendes du ski Maria Höfl-Riesch et Anna Veith à une course de relais avec les jeunes participantes Hannah (13 ans), Frieda (13 ans) et Laura (11 ans). La mission: les équipes doivent parcourir une distance de course le plus rapidement possible – tout en faisant éclater des ballons placés à différentes hauteurs le long du parcours. Pour le spectacle, ils utilisent une punaise fixée à leur chaussure.

D'autres célébrités au départ

L'émission animée par Kai Pflaume et Tommi Schmitt compte également des personnalités de premier plan. Entre autres, le comédien et acteur Mike Krüger ainsi que les stars de la musique outre-Sarine Sarah Connor et Max Giesinger relèveront de nouveaux défis.