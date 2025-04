Le skieur grec a été accompagné toute sa carrière par Fischer jusqu'ici. Photo: keystone-sda.ch

Il y a quelques jours, le spécialiste valaisan du slalom Daniel Yule s'est séparé de son équipementier Fischer après 19 ans de partenariat. Un deuxième skieur de renom quitte désormais l'équipementier autrichien: AJ Ginnis. C'est à l'âge de deux ans seulement qu'il a reçu ses premiers skis Fischer de ses parents. Mais le moment est venu pour lui d'ouvrir un «nouveau chapitre».

«Depuis près de trois décennies, à chaque chapitre de ma vie – de la Grèce à l'Autriche, aux États-Unis et vice-versa – Fischer a été à mes côtés», écrit le médaillé d'argent des Championnats du monde 2023 sur Instagram. «À travers les triomphes et les chagrins, les blessures et les retours, Fischer était plus qu'une simple entreprise de ski. C'était une constante. Une consolation. Une famille. Dire au revoir n’est jamais facile. Mais parfois, même les plus belles histoires ont besoin d'un nouveau chapitre», a indiqué le sportif.

Après avoir manqué presque toute la saison dernière en raison d'une blessure, AJ Ginnis veut désormais attaquer la saison prochaine avec une nouvelle marque. Reste à savoir laquelle.