Michelle Gisin n'a pas vécu des derniers mois faciles. Mais elle a réalisé une bonne performance au super-G de La Thuile. Photo: AFP

Mathias Germann

C'est probablement une lourde charge qui s'allège quelque peu. Michelle Gisin a terminé neuvième lors du premier super-G de La Thuile (Italie) et Joana Hählen quinzième. C'est pour toutes deux le meilleur résultat depuis des mois, et même le meilleur de l'hiver pour la seconde.

«J'ai souvent été trop tendue cette saison, aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la décontraction nécessaire», a déclaré Michelle Gisin à l'issue de la course. Et la Suissesse d'ajouter, soulagée: «Alléluia!».

Il faut dire que la skieuse d'Engelberg de 31 ans a eu la chance de pouvoir partir tôt grâce au dossard 5, dans des conditions printanières. Elle l'avoue elle-même. Mais d'autres coureuses ont échoué malgré un départ précoce. Ce n'est pas le cas de Gisin, qui a su prendre sa chance. «Je suis à la recherche d'une autre approche», explique-t-elle.

Cette saison, elle a trop fréquemment voulu en faire trop, sans succès. «Moins, c'est plus. Je dois prendre conscience que je ne peux et ne dois pas tout faire parfaitement, ce n'est tout simplement plus possible.» Selon elle, elle touche ici une interrogation sensible pour la suite de sa carrière. Pour le moment, elle n'a pas encore décidé si elle allait remettre le couvert la saison prochaine.

Joana Hählen: «Je ne dois pas me laisser abattre»

De son côté, Joana Hählen aimerait bien participer aux Jeux olympiques de 2026 à Cortina. Pour elle, la question se pose de savoir si ses genoux seront assez solides. La jeune femme, qui s'est déchirée deux fois les ligaments croisés, déclare: «Parfois, j'ai de bons jours, puis de mauvais. Le problème n'est pas non plus toujours au même endroit dans le genou.»

A La Thuile, elle a senti l'articulation avant la course et imaginait que cela allait mal tourner. «Mais ensuite, ça a quand même marché. C'est imprévisible. Je dois simplement travailler à l'extrême pour que mes muscles soient en équilibre.»

Présentes à Sun Valley?

La skieuse parle aussi de son état mental: «Cet hiver a été un grand combat. J'ai dû apprendre que j'avais déjà accompli tant de choses dans ma carrière. Il faut de la patience et je ne dois pas me laisser abattre.» Sa 15e place est le meilleur résultat de sa saison. «Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai roulé à l'instinct. J'ai montré mon ancien moi. Cela fait vraiment du bien.»

Michelle Gisin est désormais 21e au classement de la Coupe du monde de super-G et devrait atteindre la finale de la Coupe du monde à Sun Valley (USA). Joana Hählen est quant à elle 27e et doit encore dépasser deux skieuses vendredi, sans quoi sa saison au sein de l'élite mondiale du ski sera terminée.