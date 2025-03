1/4 Lara Gut-Behrami a perdu 47 centièmes sur la gagnante Emma Aicher. À l'arrivée, elle s'est agacée des mauvaises conditions de neige. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Chutes, blessures et abandons ont largement perturbé l'hiver dans le cirque blanc. Lara Gut-Behrami a décidé de remettre ce thème sur la table ce jeudi, même si seules sept skieuses ont été éliminées à La Thuile (It). «On parle toujours de sécurité, et puis on organise des courses dans ces conditions. Si c'est comme ça, autant arrêter de parler de la sécurité des athlètes», estime-t-elle. Sa colère porte sur la piste italienne. «La neige est une catastrophe. La piste se casse partout et a des trous. Pour tout dire, je suis déjà contente d'être en bonne santé.»

Avec sa quatrième place, Lara Gut-Behrami perd 10 points dans la lutte pour le globe de cristal du super-G sur Federica Brignone, qui termine troisième. Une mauvaise opération? Non puisque l'avance de la skieuse tessinoise est toujours de 45 points sur l'Italienne à deux courses de la fin.

Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de coup de froid dans le Val d'Aoste. C'était le souhait de Lara Gut-Behrami avant le deuxième super-G de La Thuile qui est prévu ce vendredi. Sans se cacher, elle pose frontalement la question de savoir si cela a un sens de donner le départ: «Ce n'est pas une critique de l'organisation. Pendant deux jours, il a plu, il a neigé, il y avait du brouillard. On a beau saler, la neige ne durcit pas».

Gut-Behrami: «Il manque de la sérénité»

Même Federica Brignone, la championne italienne, a eu du mal avec les températures positives de ces derniers jours. «En premier lieu, je m'en veux, car j'ai voulu en faire trop, lance-t-elle. Mais c'est un fait que la piste n'était pas bonne.» Toujours est-il qu'avec désormais 332 points d'avance, elle a presque déjà le classement général de la Coupe du monde en poche puisqu'elle et Gut-Behrami n'ont plus que quatre courses à disputer.

La Tessinoise ne pense pas au grand globe de cristal. Ce qui serait un super hiver pour la plupart des gens ne l'est pas pour Gut-Behrami. «C'est clairement une saison difficile pour moi, concède-t-elle. Je ressens un manque de sérénité et je trouve cela difficile à gérer.»

Les autres Suissesses n'ont pas réussi un aussi bon résultat que leur leader. Alors que la victoire est revenue à la jeune prodige du ski allemand Emma Aicher (21 ans), deux athlètes de Swiss Ski ont tout de même pu avoir le sourire au bas de la piste. C'est le cas de Michelle Gisin, 9e: «Avec le dossard 5, j'ai eu beaucoup de mal. Mais j'ai skié de manière décontractée, même si ce n'était pas encore parfait, cela fait du bien». Joana Hählen (15e) a, elle aussi, réalisé sa meilleure course de l'hiver malgré un dossard 27 pour le moins désavantageux: «Je me sens soulagée d'un gros poids avec cette performance».